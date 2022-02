Hrozilo, že v Nových Zámkoch prídu študenti o strechu nad hlavou. O predaji sa dozvedeli náhodou

Škola sídli v historickej budove už 62 rokov. Hrozilo, že o ňu príde a nebude sa mať kde presťahovať.

NOVÉ ZÁMKY. Stredná zdravotná škola v Nových Zámkoch sídli už 62 rokov na ulici Pod Kalváriou v budove, ktorú vlastní Kongregácia sestier božského vykupiteľa Spišská Nová Ves.

Škola si budovu si od kongregácie prenajíma každý rok. Donedávna hrozilo, že by o priestory mohla prísť, keďže kongregácia mohla ako vlastník nehnuteľnosti vypovedať nájomnú zmluvu každoročne k 30. júnu.

Kongregácia sa nakoniec rozhodla, že budovu predá. O predaji rokovala s viacerými stranami, ešte pred Nitrianskou župou sa o kúpu zaujímali developeri a komerční záujemcovia. Ak by ju predala niekomu inému než župe, reálne by hrozilo, že by študenti ostali bez strechy nad hlavou.

Nitriansky samosprávny kraj totiž v Nových Zámkoch nevlastní žiadny iný voľný nehnuteľný majetok, kam by sa mohla škola presťahovať.

V článku sa dočítate aj: Za akú sumu odkúpi Nitriansky kraj budovu a pozemky na ulici Pod Kalváriou, kde sídli Stredná zdravotná škola.

Do kedy sa musí predaj uskutočniť.

Ako sa riaditeľka školy dozvedela o predaji budovy, v ktorej škola sídli.

Akú podmienku predaja si stanovila Kongregácia, ktorej budova patrí.

Čo je špecifikom výučby na Strednej zdravotnej školy v Nových Zámkoch.

Na čo slúžil hangár za budovou školy.

Čo je výhodou súčasnej lokality školy.

Do ktorej, dnes už schátranej, budovy chcela po jej rekonštrukcii župa presunúť študentov Strednej zdravotnej školy.

Kam mimo Nových Zámkov už chceli školu v minulosti presťahovať a vďaka čomu sa tak nestalo.

Aká bola história Strednej zdravotnej školy, z ktorého roku pochádza jej budova.

Kde pri Nových Zámkoch je dnes kláštor Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.