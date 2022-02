Podhájska po vyše roku otvorila bazén s geotermálnou vodou

Kúpalisko v Podhájskej vyriešilo problém s vypúšťaním vody do miestneho potoka.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/E5Etlbxpaio

PODHÁJSKA. "Veľmi dlho sme boli zavretí, počas minulého leta síce bolo otvorené, no nebolo to to pravé. Každý z nás podnikateľov to pocítil. Teraz sa tešíme dvojnásobne, keďže sa už môžeme chodiť kúpať," povedal nám Ivan Mozník kúpajúc sa v bazéne s termálnou vodou na kúpalisku v Podhájskej. V obci ponúka aj ubytovanie pre turistov.

"Snáď sa to už všetko rozbehne a budeme sa môcť venovať svojej práci. Vyzerá to, že nové mutácie koronavírusu sú už slabšie. Verím, že na jar a v lete to už bude určite lepšie," dodal Ivan Mozník.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Pediatri sa pripravujú na omikron. Pacientov čakajú v ambulanciách zmeny Čítajte

V Podhájskej majú od konca minulého týždňa dôvod na radosť. Obecné kúpalisko, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku, totiž konečne mohlo verejnosti sprístupniť aj (zatiaľ jeden) vonkajší bazén s liečivou geotermálnou vodou. Práve bazény s termálnou vodou boli zatvorené od roku 2020.

"Konečne sa môžeme realizovať aj my. Už to bolo ubíjajúce, byť stále doma. Tešíme sa, že už môžeme ísť do práce," povedala Ľubica, vedúca smeny.

V článku sa dočítate aj: Ako kúpalisko vyriešilo problém s vypúšťaním znečistenej geotermálnej vody do potoka.

Aké sú reakcie ľudí zo Slovenska a zahraničia a čo hovoria zamestnanci na otvorenie kúpaliska.

Aký protipandemický režim platí vo vnútornom wellnesse a vo vonkajšom bazéne s termálnou vodou.

Či kúpalisko aj naďalej ostane vo vlastníctve obce.

V nedeľu bolo, aj napriek zlému počasiu, pred kúpaliskom plné parkovisko. Všimli sme si na ňom evidenčné čísla áut zo širokého okolia, od Bratislavy až po Detvu. Vnútri sme stretli aj Čechov, Maďarov i Ukrajincov.