Nemocnica v Nových Zámkoch pripravuje červený stan

Aj nemocnica v Nových Zámkoch sa pripravuje rozloženie červeného stanu.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

KOMÁRNO, NOVÉ ZÁMKY. Zdravotníci varujú pred postupujúcou vlnou variantu omikron.

Podľa novozámockých hygienikov sa v okrese viac rozšíri v najbližších týždňoch, prejaviť by sa to malo zhruba v polovici februára. Na situáciu má vplyv aj migrácia za prácou do Maďarska, kde sú opatrenia viac benevolentné.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozložia červený stan

Pri vstupe do nemocnice v Nových Zámkoch bude zrejme opäť stáť známy červený stan na triedenie pacientov.

Nemocnica ho zriadila prvýkrát v marci 2020. Pacienti vstupujúci do ambulancií nemocnice na mieste vypĺňali dotazník a merali im telesnú teplotu. Na základe toho sa vykonával odklon pacientov podľa usmernenia hlavného hygienika. Ak mali príznaky ochorenia Covid-19, išli na antigénový test.

„V týchto dňoch pracujeme na jeho zabezpečení cestou ministerstva zdravotníctva,“ vysvetlil hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček.

Triáž pacientov však nemocnica robí aj v súčasnosti. „Prvý vstupný filter máme naďalej zriadený na urgentnom príjme,“ dodal hovorca.

V článku sa dočítate aj: Koľko pozitívnych odhalili PCR testy v okrese Nové Zámky minulý týždeň.

O koľko covid pacientov sa starajú v nemocniciach v Nových Zámkoch a Komárne.

Prečo si v Komárne myslia, že vlna omikronu prebehne relatívne rýchlo.

V ktorom domove dôchodcov už potvrdili variant omikron.

Ako prebieha očkovanie detí vo veku 5 až 11 rokov.

Akú vakcínu dostávajú deti v tomto veku a v čom sa líší ich dávka vakcíny od dávky pre dospelých.

Stúpla aj pozitivita testov