Policajti z Hurbanova zachránili v Nesvadoch rodinu pred požiarom

Rodinu aj s deťmi evakuovali do bezpečia a zabezpečili, aby nedošlo k výbuchu.

NESVADY. Policajti z Hurbanova si počas nočnej hliadky všimli, že v Nesvadoch horí na Jókaiho ulici strecha prístavby rodinného domu.

"Veliteľ hliadky poručík Andrej Szabó išiel okamžite zobudiť obyvateľov domu. Neustálym búchaním na vchodovú bránu a zvonením na zvonček sa mu to podarilo," opísali policajti na sociálnej sieti nebezpečnú situáciu.

Polícia uviedla, že v dome sa nachádzali 45-ročný muž, 47-ročná žena a deti. Keď im rozospatý majiteľ domu otvoril, vyšli všetci do bezpečia na ulicu.

"Poručík Patrik Szabó začal evakuovať susedov z priľahlých domov, aby zamedzil možnému nebezpečenstvu na zdraví a poškodeniu majetku," priblížili policajti s tým, že na dvore rodinného domu bolo odparkované aj auto Hyundai s prívesným vozíkom.

"Majiteľ domu poprosil policajtov, či by nemohli vojsť do domu pre kľúče od auta, ktoré sa nachádzajú v predsieni. Policajti vbehli do domu, vzali kľúče a tiež oblečenie majiteľovi domu, nakoľko bol len naľahko oblečený a vonku boli mínusové teploty," dodali muži zákona.

Policajti okrem toho počuli podozrivé syčanie. Keďže nevedeli o čo ide, pre istotu zavreli hlavný uzáver plynu, aby nesošlo k výbuchu.

"Počas zabezpečovania miesta požiaru vyšlo z domu šteniatko, ktorému sa našťastie nič nestalo a bolo hneď v rukách majiteľov," dodala polícia.

Hasiči následne uhasili požiar. Škody predbežne vyčíslili na 30-tisíc eur. Vďaka rýchlej reakcii policajtov sa podarilo obývanú časť domu zachrániť.

