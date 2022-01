Omikron potvrdili aj v Nových Zámkoch. U koho ho zistili a aké mali príznaky? (+Veľký PREHĽAD zaočkovanosti v okrese)

Regionálny hygienik vysvetľuje, od čoho závisí ďalšie šírenie Omikronu. A v čom má západ Slovenska výhodu oproti východu krajiny? Pozrite si prehľad plne zaočkovaných a tých, ktorým už podali aj tretiu dávku v okrese Nové Zámky.

NOVÉ ZÁMKY. V okrese Nové Zámky zaznamenali hygienici koncom roka 2021 (v 52. kalendárnom týždni) 629 ochorení na Covid-19. Sedemdňová vážená incidencia dosiahla úroveň 332 chorých na 100-tisíc obyvateľov.

Nasledoval pozitívny trend. "Postupne sa počty znížili až na 370 ochorení s úrovňou 7-dňovej váženej incidencie 186 ochorení na 100-tisíc obyvateľov okresu v treťom kalendárnom týždni roku 2022," opísal súčasnú situáciu Juraj Benko, hlavný hygienik Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch.

Ak by fungoval Covid automat, boli by sme červení

Teoreticky, ak by ešte fungoval Covid automat, by sa tak okres posunul do bordovej farby. Dosiahnutím zaočkovanosti 65,5% u 50 a viacročných by získal žolíka a presunul by sa až do farby červenej.

Kvôli príchodu Omikronu sa však Covid automat zrušil.

Aktuálne je kvôli Covidu-19 v okrese Nové Zámky uzavretých 10 tried materských škôl, 26 tried základných škôl a 16 tried stredných škôl.

Omikron potvrdili už aj v Nových Zámkoch

