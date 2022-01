Jeden schválili, druhý neprešiel. V meste pribudnú nové pamätníky, FOTO

Z hľadiska počtu obyvateľov boli Nové Zámky najviac bombardovaným mestom Európy. Jeden z nových pamätníkov pripomenie ich obete. Pomôcť môže aj verejnosť.

NOVÉ ZÁMKY. V meste má pribudnúť hneď niekoľko nových pamätníkov. Ideu osadiť ich na viacerých miestach má na svedomí miestne Občianske združenie Za troma mostami.

Pripomenú historické udalosti týkajúce sa ako celej krajiny, tak aj udalostí, ktoré pohli dejinami mesta.

Pripomenie vznik krajiny, no bez orla

Poslanci už schválili osadenie pamätníka k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Podľa Františka Daniela, predsedu OZ Za troma mostami, ktoré osadenie pamätníka navrhlo, bude vizuál pamätníka vo forme mramorovej mapy Slovenska s vyznačeným mestom Nové Zámky. Vyrobia ho v jednej z miestnych firiem.

Osadia ho na balvanoch na zeleni pred budovou Miestneho odboru Matice slovenskej na Nábrežnej ulici.

Pôvodná predstava predsedu združenia bola, že na mramorovom podstavci vysokom zhruba 2,5 m bude približne 40 cm veľký orol držiaci v pazúroch mapu Slovenska, na ktorej by boli vyznačené Nové Zámky.

“ Napríklad v Maďarsku poznajú deti legendu o turulovi už od malička. Na druhú stranu, väčšina Slovákov nevie, čo to je orol tatranský. To je škoda. „ František Daniel, predseda OZ Za troma mostami

"Mrzí ma, že tam orol nebude. Všetky krajiny na okolí majú svojho symbolického vtáka, či už orla, orlicu alebo turula. Orla tatranského stanovili ako symbol v roku 1848 Štúrovci," vysvetľuje si predseda združenia.

Jeho cenu odhadujú na 10-tisíc eur. Združenie požiadalo mesto o dotáciu. Odhaliť ho plánujú 31. decembra 2022, deň pred výročím vzniku samostatného Slovenska.

"Odhalenie by malo byť spojené s kultúrnym programom a besedou o vzniku Slovenska v Matici slovenskej," povedal František Daniel.

Takto vyzeral jeden z pôvodných návrhov Návrh vizuálu Pamätníka k 30. výročiu vzniku SR (zdroj: Mesto Nové Zámky)

Pamätník k deportácii židov neprešiel

Poslanci však už neschválili druhý pamätník. Pripomínať mal deportáciu novozámockých židov počas druhej svetovej vojny z 12. a 15. júna 1944. Do koncentračného tábora v Osvienčime deportovali 4879 židov, z nich 4386 prišlo o život.

S jeho osadením nesúhlasil ani Tomáš Lang, predseda predstavenstva židovskej náboženskej obce Nové Zámky. Podľa neho by bol prebytočný, keďže už jeden takýto pomník v meste je - pri židovskej synagóge.

"Je to škoda, lebo sa nám podarilo zohnať vagón, v ktorom židov deportovali. Mohol slúžiť ako malé múzeum. Takto ho v priebehu pár mesiacov zlikvidujú," myslí si František Daniel.

Po jeho renovácii v ňom mala byť inštalovaná trvalá výstava. Postaviť ho chceli pri parnom rušni - Pamätníku železničiarov pri Wolkrovej resp. Šurianskej ulici.

„Je priam mojou povinnosťou zachovať o tejto udalosti, tak ako som už vo viacerých prípadoch urobil, uloženie dokumentácie, ako sú vyjadrenia kultúrnej komisie, Mestskej rady, zasadania mestského zastupiteľstva či vyjadrenie pána Langa v Okresnom archíve, aby sa naši potomkovia dozvedeli aké názory mali ich predkovia v roku 2021," uviedol František Daniel.

Pripomenú si aj zosnulých železničiarov

Na Deň železničiarov 27. septembra plánuje združenie odhaliť symbolický pamätník venovaný železničiarom, ktorý zahynuli pri výkone služby.

"Od vzniku Česko-slovenských štátnych dráh v roku 1918 prišlo pri práci o život množstvo železničiarov. Ich mená budú vytesané do mramoru pri Pamätníku železničiarov - parnom rušni.

Združenie preto prosí verejnosť, aby pomohla s menoslovom železničiarov zosnulých pri výkone práce.

"Chceli by sme poprosiť ľudí, aby nám zaslali mená, dátumy narodenia, úmrtia a pracovné zaradenie tých, o ktorých vedia, že zahynuli pri výkone služby. Železničná stanica i rušňové depo vedú nejakú evidenciu, no horšie je to u ostatných železničných výkonných jednotiek," prosí verejnosť František Daniel.

Spomienka na obete bombardovania

Na výročie bombardovania Nových Zámkov plánuje združenie odhaliť 10 metrov vysoký pamätník venovaný štyrom tisíckam obetí, ktoré prišli o život pri ničivom bombardovaní počas druhej svetovej vojny.

"Jeho pracovný názov je ´Pokrčená koľaj´. Na jeho odhalenie pozveme aj veľvyslancov šiestich krajín, ktorých príslušníci pri bombardovaní zahynuli," uviedol František Daniel.

Jeho autorom je akademický sochár Roman Hrčka, ktorý je zároveň autorom aj súsošia sv. Cyrila a sv. Metoda pri Františkánskom kostole a kláštore.

"Koľajnice symbolizujú železnicu v Nových Zámkoch, ktorá bola aj dôvodom bombardovania nášho mesta, pri ktorom zahynulo 4-tisíc ľudí. Denne tu premávali vojenské transporty. Vzhľadom na počet obyvateľov to bolo ešte výraznejšie než bombardovanie Drážďan. Nové Zámky boli z tohto hľadiska najbombardovanejšie mesto v Európe. Pokrčená koľaj symbolizuje aj prerušenú životnú koľaj obetí," vysvetlil František Daniel.

"Predseda OZ zároveň zdvorilo prosí o finančný príspevok, či už formou 2 % z dane, alebo priamo na transparentný účet SK56 0900 0000 0051 7051 1148 s poznámkou, na ktorý projekt majú byť financie použité (Pamätník bombardovania, Symbolický hrob, Vznik republiky). Prispievateľ si cez Google jednoducho overí, na aký účel bol jeho príspevok použitý," dodal František Daniel.