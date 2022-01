Okolo Zeme preletí obrovský asteroid. Pozorovať ho môžu aj amatéri

Vďaka svojej veľkosti a relatívne blízkemu preletu okolo Zeme patrí medzi asteroidy, ktoré môžu potenciálne ohroziť našu planétu.

NOVÉ ZÁMKY. V utorok 18. januára vo večerných hodinách preletí "neďaleko" Zeme blízkozemská planétka s názvom 1994 PC1. Má priemer zhruba jeden kilometer a k Zemi sa priblíži na takmer 2 milióny kilometrov.

Ak by takto veľký objekt dopadol na Zem, existencia života na našej planéte by bola vážne ohrozená.

"Katastrofa, ktorá by nasledovala, by znamenala, že život na Zemi by prakticky prestal existovať. Ľudia nie sú dinosaury, dokázali by sa ukryť niekde v podzemí, takže mizivé promile by iste prežilo. Civilizácia, ako ju poznáme, by však zostala v troskách a bolo by po mnohých rokoch potrebné budovať všetko nanovo," vysvetlila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Asteroid 1994 PC1 objavil v roku 1994 škótsky astronóm Robert McNaught pozorovaním v austrálskom observatóriu Siding Spring Observatory.

Sledovať ho za istých okolností budú môcť aj nadšenci pozorovania vesmírnych telies, nielen profesionáli.

"Ideálne ho bude pozorovať podvečer. No bude to nízko nad obzorom, maximálne 30 stupňov a bude jeden deň po splne Mesiaca.