Ladislav Borbély: Predseda zväzu je toxická osoba. Ten na neho podal trestné oznámenie

Borbély označil Petra Kováča ako defraudanta a že jeho voľbou sa poškodí slovenský futbal.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. "Sú to taľafatky, nezmysly a klamstvá. Je smutné a trápne, že sa mesto nechalo vtiahnuť do takéhoto niečoho. Je to nedôstojné. V živote som nebol obvinený, ani obžalovaný. Nebola na mňa podaná ani civilná žaloba, vystupoval som len ako svedok," reagoval pre Naše Novosti Peter Kováč v súvislosti s obvineniami, ktoré na jeho adresu smeroval Ladislav Borbély, známy futbalový spolukomentátor a mestský poslanec v Nových Zámkoch.

Dva dni pred voľbou predsedu Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ), ktorá sa konala v piatok podvečer, obvinil Borbély Kováča prostredníctvom mestského webu. Na post predsedu ZsFZ kandidoval aj Peter Kováč.

Kováč, ktorý je šéfom Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky, bývalým ligovým a medzinárodným rozhodcom, je podľa Borbélyho "toxickou" osobou,

V článku sa dočítate aj: Z čoho Ladislav Borbély obvinil Petra Kováča.

Ako zareagoval Peter Kováč.

Ako na Kováčovu reakciu zareagoval Borbély.

Čo Borbély očakáva od delegátov, ktorí dali vo voľbách hlas Kováčovi.

Kto sa nakoniec stal predsedom Západoslovenského futbalového zväzu.

Prinášame aj históriu celého sporu vrátane vyjadrení oboch strán.

V akej situácii Peter Kováč prevzal klub a ako ho opustil.

Ako v prípade postupuje polícia.

Kováč: Borbély do FKM nepriniesol ani deravý groš (celé vyjadrenie bez úprav)