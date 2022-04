Kanalizácia ako v stredoveku. Obce na juhu majú problém s prípojkami

Veľa dedín na juhu Slovenska má zásadný problém s kanalizáciou.

REGIÓN. „Na verejný vodovod sme čakali od roku 2017. Vtedajšie vedenie obce nám už pri kúpe pozemku deklarovalo, že inžinierske siete resp. ich prípojky k pozemkom sú v štádiu riešenia a ich reálne pripojenie je otázkou najviac šiestich mesiacov,“ hovorí Tomáš Parma, ktorý si v Andovciach pri Nových Zámkoch postavil rodinný dom.

„Aj to bol dôvod, aby sme pozemok kúpili a začali s výstavbou rodinného domu. K zapojeniu verejného vodovodu prišlo až v polovici roka 2021, čiže štyri roky od kúpy pozemku,“ vysvetľuje Parma.

Napojenie k vodovodu už síce majú, no kanalizácia stále chýba. „Diskomfort pri chýbajúcom verejnom vodovode a kanalizácii je značný a život obmedzujúci. Kvalita studňovej vody je v našej oblasti nízka, vykazuje vysoký obsah železa, niekde aj baktérií. Môžeme ju využívať len ako úžitkovú. Nie na pitie. Treba tak investovať do kvalitnej filtrácie, resp. viacerých druhov filtrácii. Ani to nezabráni poškodeniu spotrebičov a vodovodných batérií. Náklady sa kvôli opravám a výmene spotrebičov zvyšujú. Nie je to malá položka,“ dodáva Parma.

Štandardne si ľudia so štvorčlennou rodinou kupujú žumpu s obsahom 10-12 m3. Cena žumpy sa pri tomto objeme pohybuje rádovo okolo 1500 eur. Pri štvorčlennej rodine sa vyprázdňuje raz mesačne. Cena za jedno vyprázdnenie je 80 eur.

V porovnaní s poplatkami za kanalizáciu je to 4 až 5-násobný náklad.

Problém s prípojkou na kanalizáciu trápi ľudí aj v Dolnom Ohaji, Huli či Veľkých Lovciach. Ešte horšia je situácia v oblasti Štúrovska. Čiastočne odkanalizované sú obce Nána a Kamenica nad Hronom. Vo zvyšných 20 obciach nie je ani meter kanalizácie.

V článku sa dočítate aj: Koľko ľudí na Slovensku je napojených na verejnú kanalizáciu a koľko obcí ju má vybudovanú.

S akým problémom sa boria v obci Dolný Ohaj a koľko preplácajú na fekálnych vozidlách.

Koľko eur má ísť v roku 2022 samosprávam na budovania vodovodov a kanalizácií z Environmentálneho fondu.

Ako bude fungovať nový systém žiadania o dotácie na budovanie kanalizácií.

Čo je to Rada partnerstva, ktorá pôsobí v každom samosprávnom kraji a čo ju tvorí.

Kto bude po novom rozhodovať o rozdelení peňazí v regiónoch.

Koľko eur je ešte voľných v rámci výzvy na budovanie kanalizácií.

„Ak by sme porovnávali mikroregióny, tak náš štúrovský je zrejme najhorší v rámci celej republiky. Sme ako v stredoveku,“ hovorí starosta obce Mužla Iván Farkas. „Je to spôsobené obrovským nezáujmom. Možno aj neschopnosťou našich predchodcov v regiónoch. Ale je to aj chyba vlády,“ dodáva.