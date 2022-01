S vyhodením vianočného stromčeku ešte počkajte. V Nových Zámkoch sa o zber postará mesto

Zber prebehne v troch termínoch.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY. Aj v roku 2022 dá mesto odpratať vianočné stromčeky spred činžiakov a rodinných domov.

Zber spred činžiakov prebehne na dve etapy, od 10. do 14. januára a od 24. do 28. januára. Od rodinných domov ich budú odvážať od 17. do 21. januára.

"Prosíme obyvateľov, aby z vianočných stromčekov všetko dôkladne odstránili. Ak je to na sídliskách možné, vyhodené stromčeky uložte vedľa kontajnerov na jedno miesto tak, aby neprekážali premávke a chodcom," vyzvala ľudí radnica.

