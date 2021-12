Nemocnica zavádza vianočný režim, pripravuje sa aj na horší scenár

Drvivá väčšina pacientov je nezaočkovaných, na umelej pľúcnej ventilácii sú všetci nezaočovaní.

KOMÁRNO. Nemocnica v Komárne zavádza tzv. vianočný režim. Všetkých pacientov, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, prepustia na sviatky do domáceho liečenia.

Urgentná medicína a starostlivosť o covidových pacientov bude nepretržitá, robiť budú aj urgentné operačné zákroky.

Väčšina pacientov je neočkovaná

Komárňanská nemocnica K utorku 21. decembru bolo v komárňanskej nemocnici 31 covidových pacientov, z toho 25 leží na štandardných kyslíkových lôžkach a šiesti si vyžadujú pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

,,Drvivá väčšina pacientov je nezaočkovaných, na umelej pľúcnej ventilácii sú všetci nezaočovaní,“ hovorí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.

Ďalší traja pacienti sú suspektní. Spomedzi zamestnancov majú Covid-19 piati, dvaja sú v karanténe.

,,Traja z kolegov sú však z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, takže tu sme museli realizovať organizačné zmeny, aby sme zabezpečili služby,“ vysvetlil riaditeľ.

Pripravujú sa aj na horší scenár

Nemocnica sa pripravuje aj na scenár, že by sa situácia zhoršila. ,,Prijali sme opatrenia a viacerí kolegovia budú počas sviatkov na telefóne pripravení pomôcť a nastúpiť do nemocnice, ak by bolo potrebné otvoriť ešte jednu ošetrovaciu jednotku pre covidových pacientov“, dodal M. Jaška.

V nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 124 pacientov, na sviatky v starostlivosti lekárov zostanú iba najťažšie stavy, pacienti, ktorých domáca liečba naozaj nebude možná.

Aj naďalej očkujú

V štyroch vakcinačných centrách zaočkovali komárňanskí zdravotníci minulý týždeň takmer 9400 záujemcov. Počas sviatkov upravila nemocnica prevádzkové hodiny vakcinačného centra.

Do 22. decembra, vrátane, bude bežný režim. Od štvrtka 23. do 28. decembra a od 31. decembra do 2. januára bude očkovacie centrum zatvorené.

V stredu 29. decembra očkujú Comirnaty (Pfizer), prednosť majú registrovaní. Vo štvrtok 30. decembra budú okrem Comirnaty (Pfizer) očkovať aj vakcínou od Johnson&Johnson, prednosť budú mať tiež registrovaní. V pondelok 3. januára budú podávať iba vakcínu od Pfizeru.

"Je dôležité, aby sa záujemcovia o očkovanie registrovali prostredníctvom NCZI - https://vakcinacia.nczisk.sk do 31.12.2021, aby sa začiatkom januára očkovacie centrum vedelo prispôsobiť kapacite ľudí v čakárni," varuje nemocnica v Komárne.

"Otestovať sa v mobilnom odberovom mieste bude možné do 23. decembra vo zvyčajnom čase medzi 7:00 a 15:00. Na Štedrý deň a Nový rok bude MOM zatvorené, 25. a 26. decembra a 2. januára bude pracovať v skrátenom čase od 7:30 do 11:30," dodáva nemocnica.