Nebáli sa urobiť to, čo ešte nikto

Komárňanskí volejbalisti v pandemickom období prepisovali históriu.

Za výnimočnými výsledkami stojí nevšedný zanietenec

V sezóne 2019/2020 získali volejbalisti Komárna v našej najvyššej súťaži bronz. O rok neskôr sa stali majstrami Slovenska v čase, keď bola epidemiologická situácia veľmi napätá, veď družstvo sa muselo aj dvakrát boriť s koronavírusovou infekciou. Navyše chýbala jedna z najdôležitejších motivačných síl – diváci. Na konci mája sa prvýkrát v novodobej histórii Slovenska stalo, že sa slovenský klub prihlásil do najprestížnejšej európskej klubovej súťaže vypísanej Medzinárodnou Európskou Federáciou (CEV).

VK Spartak UJS Komárno sa prihlásil do tohtoročnej edície Ligy Majstrov. Pred týmto vážnym rozhodnutím museli v klube zvážiť štyri aspekty. V prvom rade to, či na to budú peniaze – neboli.

Za úspechmi komárňanského volejbalu stojí výnimoční nadšenec Ing. Ladislav Ferencz. Podnikateľ dnešnej doby, ktorému neustále zvoní telefón. Je na ňom badať podnikateľské správanie, ktoré ho predurčuje k úspechom. Je vytrvalý, vynaliezavý, tvorivý, podstupujúci riziko. Pripravuje plány, ktoré si určí ako ciele a dotiahne ich až do úspešného konca. Predseda VK Spartak UJS Komárno dosiahol v nedávnej minulosti so svojim klubom výnimočné výsledky.

„My nebudujeme družstvo, ale celý klub k čomu sú nevyhnutné podnikateľské schopnosti. Našou filozofiou je, aby sme boli najlepší v súťažnom športe a čo je ešte dôležitejšie, aby sme vychovávali našu mlaď,“ hovorí na úvod prvý muž komárňanského volejbalu.