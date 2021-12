Gastro milujeme. Pustite aspoň očkovaných, DPH 10 percent je základ

Manažér jednej z novozámockých kaviarní napriek tomu nestráca optimizmus. DPH v gastre nastavená na 10% je podľa neho základ, ale natrvalo.

NOVÉ ZÁMKY. "My sme nariadenia vždy rešpektovali, každé jedno z nich. Takže svojvoľné otváranie by vyvolalo zbytočné vášne. Sú nejaké nariadenia a treba ich dodržiavať. V iných krajinách sú podniky otvorené, ale pravdou je, že je tam o dosť vyššia zaočkovanosť. Prečo to tak nie je aj u nás?" pýta sa Ľubomír Bucha, manažér kaviarne Caffé Trieste v Nových Zámkoch.

"Vždy sa môže niečo stať a ja nechcem byť v situácii, že za niekoho nešťastím som možno aj ja," vysvetlil. "Nie som ani proti očkovaným, ani proti neočkovaným. No robím si robotu tak, aby sme mohli zaplatiť všetky účty a zároveň tým nikoho neohroziť," dodal. I keď si náročnú situáciu uvedomuje, ponúkal trochu iný pohľad, než na aký sú ľudia v posledných mesiacoch zvyknutí.

Otvárať prevádzku napriek zákazu a nariadeniam neplánuje. Napriek tomu sa snaží zákazníkom vyčarovať úsmev na tvári, v prevádzke usporiadal aj niečo ako vianočnú darčekovú tombolu pod stromčekom. Po otvorení terás v druhej vlne zákazníkom rozdával kávu zadarmo.

Aliancia chce otvoriť prevádzky napriek zákazu

Aliancia slovenskej gastronómie totiž vyhlásila, že pripúšťa, že prevádzky sa otvoria aj napriek zákazu. Doterajšie opatrenia vlády podľa nej nič neriešia.

Gastrosektor mal ako jediný na Slovensku najdlhší zákaz činnosti už počas prvých dvoch vĺn pandémie nového koronavírusu. Nič sa nezmenilo ani s príchodom tretej vlny. Zákazy trvajú, kompenzácie neprichádzajú.

Podľa Veroniky Šiklovej, členky prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, pomoc vlády by mala prichádzať tak rýchlo, ako dokáže zatvárať gastroprevádzky.

V článku sa dočítate aj: Aké požiadavky má na vládu Aliancia slovenskej gastronómie.

Ako hodnotí manažér Caffé Trieste v Nových Zámkoch 1., 2. a 3. vlnu pandémie.

Prečo nestráca optimizmus.

Ako podľa neho dokážu podniku fungovať iba s okienkovým predajom a rozvozom.

Či sa mu podaril zachovať si v kaviarni personál.

Čo hovorí na návrhu znížiť DPH v gastrosektore na 10 %.

Čo si myslí o návrhu odsunúť nezaplatené odvody na rok 2024.

Aké by bolo podľa neho dobré riešenie pre zachovanie gastroprevádzok.

Aspoň komu by mali podľa neho umožniť vpustiť do prevázok.