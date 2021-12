Prichádza veľké rušenie vlakov! Postihne to aj spoje z Nových Zámkov. Pozrite si ZOZNAM

Železničná spoločnosť ruší do odvolania vyše 350 pravidelných spojov, zároveň pridáva 39 posilových vlakov.

Šéfredaktor - MY Nové Zámky

Niekoľko zrušených vlakov sa dotkne aj cestujúcich z a do Nových Zámkov. (Zdroj: Anton Hrachovský)

NOVÉ ZÁMKY. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristúpi v najbližších dňoch k mimoriadnej a dočasnej zmene cestovného poriadku. Od nedele 19. decembra až do odvolania zredukuje dopravu o viac ako 350 pravidelných vlakov. Dotkne sa to aj niekoľkých diaľkových a prímestských spojov idúcich cez resp. do a z Nových Zámkov, Štúrova či Komárna.

Článok pokračuje pod video reklamou

ZSSK tento krok zdôvodnila tým, že reaguje na vývoj mimoriadnej situácie spôsobenej Covidom-19 a na uznesenie vlády z 24. novembra o vyhlásení núdzového stavu.

Okrem toho nebudú vo vnútroštátnych vlakoch reštauračné vozne, spoločnosť tak chce chrániť cestujúcich i svojich zamestnancov.

V článku sa dočítate aj: Zoznam všetkých zrušených spojov na Slovensku, vrátane spojov idúcich cez Nové Zámky.

Zoznam všetkých posilových vlakov (Celé Slovensko).

Ako ZSSK odporúča kupovať cestovné lístky, aby sa minimalizovala možnosť nákazy koronavírusom.

Ako spoločnosť zabezpečuje hygienu vo vlakoch.