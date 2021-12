VII. LIGA: Čo plánujú kluby na jar a kto sú ich najlepší hráči

Slovo sme dali zástupcom klubov.

V súťažnom ročníku 2021/2022 je v 7. lige ObFZ Nové Zámky trinásť mužstiev. Vedúce trio po jeseni má rovnaký počet bodov a tak jarná časť sľubuje zaujímavý súboj o tú najvyššiu priečku. Za týmto triom je už priepastný bodový rozdiel. Na chvoste zimuje Nová Vieska, ktorá sľubuje zlepšenie na jar.

FC Strekov

Predseda klubu Csongor Ivanics: „Chceli by sme vyhrať 7.ligu a postúpiť do vyššej súťaže. Bude to však veľmi ťažkí, nakoľko na jar hráme s viacerými silnými súpermi vonku.“

Najlepší na jeseň: Peter Urban, Erik Witmann, Csongor Ivanics