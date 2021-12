Aj sociálne siete môžu za vznik depresie. Stúpol počet pokusov o samovraždu (rozhovor)

Psychiater Adam Nemček varuje pred nadmerným užívaním sociálnych sietí medzi mladistvými.

NOVÉ ZÁMKY. Pred pár dňami sa objavila správa o dievčati, ktoré vo Francúzsku zabil prúd po tom, ako jej do vane padol mobil keď ho nabíjala. To nie je jediný prípad, keď závislosť na mobile, presnejšie na sociálnych sieťach, zásadne zasiahla do života človeka.

Veľa ľudí, predovšetkým mladých, si neuvedomuje nástrahy, ktorým čelia pri každodennom surfovaní sociálnymi sieťami. Jedným zo stále častejších následkov takéhoto správania je depresia. Aj na Slovensku medzi mladými výrazne stúpol počet pokusov o samovraždu.

O depresiách a ťažkostiach, ktoré spôsobujú, sme sa porozprávali s doktorom Adamom Nemčekom, psychiatrom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.

Rozbehli vlastný výskum

Na psychiatrickom oddelení rozbehli výskum zameraný na mladých dospelých a na to, ako na ich život fenomén sociálnych sietí a internetu vplýva.

Cieľovú skupinu tvoria študenti stredných škôl, ktorí majú 18 a viac rokov. Dotazníky s otázkami rozposlali do stredných škôl na celom Slovensku. Následne od nich zbierajú spätnú väzbu.

Tvoria ich dve časti. Jedna sa zameriava na správanie mladých dospelých na sociálnych sieťach, tá druhá sa týka príznakov depresie.

"Keď budeme výskum vyhodnocovať, budeme sa snažiť zistiť, akým spôsobom konkrétne správanie na sociálnej sieti ovplyvňuje človeka. To znamená, že chceme zistiť, akým spôsobom na nej vystupuje, či aktívne alebo pasívne a ako to ovplyvňuje jeho prípadné depresívne príznaky," vysvetlil podstatu výskumu Adam Nemček.

Psychiater Adam Nemček varuje pred nadmerným užívaním sociálnych sietí medzi mladistvými. (zdroj: Anton Hrachovský)

Kedy sa už dá povedať, že človek už prepadá depresii spôsobenej sociálnymi sieťami?

Zo skúsenosti môžem povedať, že zarážajúci je posun do stále nižších vekových kategórií. Je to fakt, ktorý človeka až vyplaší. Vidíme, že aj teraz počas pandémie, vzrástol počet psychických porúch, ktoré sa vyskytujú u mladších pacientov. U detí dokonca vzrástol počet pokusov o samovraždu a to aj na Slovensku.

Čím je to spôsobené?

Určite je za tým aj sociálna izolácia, ktorej deti kvôli súčasnej situácii podliehajú. Keď ste sociálne izolovaní a nejdete napríklad von s kamarátmi alebo na krúžok, ľahšie vás to ešte viac stiahne k sociálnym sieťam. Pri určitom spôsobe ich užívania to môže viesť k vzniku depresie. Tým myslím hlavne na ich pasívne užívanie.

Keď si človek neustále prezerá newsfeedy, fotky na instagrame a podobne, je vystavený skreslenej realite. Je to taký filter, neodráža to skutočný obraz života, keďže ľudia tam zverejňujú v zásade iba fotky šťastných chvíľ, nikdy nie všetko. Keď sa potom cítime zle a pozeráme sa, ako je niekto iný napríklad na dovolenke a my sedíme doma v teplákoch, vyvoláva to závisť a znižuje subjektívny pocit psychickej pohody.

V rozhovore sa dočítate aj: Sú ohrozenejší depresiami zo sociálnych sietí chlapci alebo dievčatá?

Ako na ľudí vplýva, keď pravidelne vidia iba pekné a pozitívne fotky známych osobností alebo aj kamarátov.

Ako narástli počty pacientov s depresiou v jej dôsledku pandémie.

Pri akej dennej frekvencii resp. dĺžke užívania sociálnych sietí sa zvyšuje riziko depresie.

Ktorá sociálna sieť z dostupných na Slovensku je podľa psychiatra pre deti najnebezpečnejšia?

Či by sa mal obsah sociálnych sietí regulovať zákonom.

Či si mladí dokážu uvedomiť, že depresia u nich vzniká aj práve kvôli sociálnym sieťam.

Čo by bolo najlepšie, aby sa takýmto depresiám predchádzalo.

Ako môžu rodičia škodiť svojim deťom tým, že im kúpia mobil alebo tablet s pripojením na internet.

V čom je depresia spôsobená sociálnymi sieťami špecifická oproti inak spôsobeným depresiám?

Aké príznaky môže mať depresia zo sociálnych sietí.

Ako by v prípade týchto príznakov mali postupovať rodičia.

V akom veku by dieťa mohlo dostať mobil s pripojením na internet?

Či akčné videohry vedú deti k agresii.

Ako prispievajú sociálne siete k úmrtiam mladých dospelých a detí.

Čo to je Wertherov efekt.

Ako veľmi sú sociálnymi sieťami ohrození mladí ľudia z hľadiska dezinformácií?

Veľa mladých dnes tvrdí, že chcú byť v rámci povolania youtubermi resp. influencermi. Môže aj takýto nenaplnený cieľ viesť k depresii?

Sú k takejto depresii náchylnejšie dievčatá alebo chlapci?

Vo všeobecnosti sú náchylnejšie dievčatá, ale aj dospelé ženy. Aj vplyv sociálnych sietí je u nich výraznejší.

Takže vidieť každý deň úspešného Rytmusa, či Zuzanu Plačkovú môže niektorých v tomto smere ohrozovať...