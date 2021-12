V okrese Nové Zámky platí výstraha

Potrvá až dva dni.

NOVÉ ZÁMKY. Ak sa chystáte na cesty, mali by ste počasiu najbližšie hodiny venovať zvýšenú pozornosť. Cesty a chodníky sa totiž môžu šmýkať.

Meteorológovia upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydali ako pre novozámocký, tak aj pre komárňanský okres.

"V okresoch Nové Zámky a Komárno sa ojedinele očakáva tvorba poľadovice," hlásia meteorológovia.

Výstraha trvá od soboty 4. decembra, od 21:00 do nedeľného rána, do 9:00. Vyhlásená je aj na nedeľu 5. decembra (od 21:00) do pondelka 6. decembra, do 9:00.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako sú doprava, pohyb osôb, infraštruktúra a podobne. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu, varuje SHMÚ.

