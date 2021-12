Cesta k cieľom vedie cez výsledky

Najúspešnejšia jeseň za posledné tri roky.

Novozámocký futbal prežil za posledné tri roky veľmi ťažké obdobie. Hrozilo dokonca aj to, že sa A – mužstvo do žiadnej zo súťaží neprihlási. Vďaka nadšencom, ktorí to nenechali vtedy, pred troma rokmi, dôjsť k tomu najhoršiemu, sa tretia liga v Nových Zámkoch zachovala dodnes.

Len pred niečo vyše týždňom sa skončila jesenná časť aktuálneho súťažného ročníka tretej ligy, pričom niektoré zápasy sa z nej kvôli pandémii koronaírusu neodohrali.

Futbalisti FKM Nové Zámky však majú za sebou kompletný program a po sedemnástich zápasoch figurujú na siedmom mieste tabuľky, čo čakal pred sezónou asi málokto. Mužstvo viedol počas jesene skúsený tréner Marián Süttő, ktorý má na tomto úspechu leví podiel.