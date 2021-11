Cyklotrasa má v Nových Zámkoch viesť naprieč sídliskom

Odborníci vidia pozitíva aj rezervy.

NOVÉ ZÁMKY. "Na Vajanského bývam teraz, na Nábrežnej som býval s rodičmi ako chlapec. Viem, ako tam vyzerá premávka. Na jednej strane chválim, že konečne sa má niečo budovať pre cyklistov, na druhej strane, ja asi oželiem takúto trasu. Nechcem jazdiť medzi kamiónmi. Radšej pôjdem po chodníku," hovorí štyridsiatnik Milan. „Ale syna tam samého určite nepustím,“ dodáva.

"Mne sa ten nápad páči. Mohla by som po rokoch vytiahnuť bicykel a chodiť do roboty na ňom. Pracujem kúsok od letiska, takže by som sa tak vyhla zápcham na moste. Môže byť, uvidíme," uvažuje Juliana. "Taká trasa je fajn, ale bolo by fajn, aby sa oddelila od premávky, lebo tu sú vodiči šialení," pridáva sa Kristína. Bicykel využíva posledné dva roky, no nerada jazdí na ceste.

Radnica totiž pripravuje výstavbu novej cyklotrasy. Prepojí niekoľko frekventovaných ulíc na v južnej časti mesta. Postaviť ju plánuje budúci rok.

Na názor sme sa spýtali aj odborníkov v tejto oblasti.

