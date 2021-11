V Bajči sa aj červenalo

VI. LIGA ObFZ KOMÁRNO: Prvý poslednému nadelil poltucet.

7. nov 2021 o 21:06 Roman Guliš

14.kolo

Pribeta – Marcelová B 1:2 (1:1).Domáci vstúpili do stretnutia aktívne a podarilo sa im dostať aj do vedenia v 16. minúte po góle Farkaša.

Následne hostia vyrovnávali po nešťastnom vlastnom góle domáceho hráča, do kabín sa tak išlo za nerozhodného stavu. Po zmene strán boli hostia odhodlanejší a po góle v 75. minúte si pripísali tri body do tabuľky.

