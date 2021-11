Na cestách v regióne južného Slovenska ide o život. Samosprávy núkajú riešenia, spustili aj petíciu, FOTO

Hlavným problémom je v okolí Nových Zámkov, Komárna i Kolárova množstvo kamiónov na cestách. Samosprávy požadujú budovanie modernej infraštruktúry, ktorá ochráni aj obyvateľov.

6. nov 2021 o 12:44 Anton Hrachovský

KOLÁROVO. "Každý jeden deň tu máme hluk, dýchať musíme splodiny z veľkých nákladných áut. To už nie je normálne. A to už nehovorím o tom, že syna nemôžem pustiť na bicykli do mesta. Nechcem riskovať, že sa mu niečo stane," sťažuje sa pani Mária, ktorá býva v Kolárove hneď pri frekventovanej Rábskej ulici.

"Neviem dokedy chce vláda čakať. Asi bude treba, aby sa stalo ďalšie nešťastie, podobné ako koncom septembra. Nechápem to. Keď človek pozerá správy, lietajú tam sumy ako milióny sem, milióny tam. Na všelijaké hlúposti sa peniaze nájdu, ale keď sa má investovať do niečoho, čo priamo ochráni kvalitu života ľudí, tak to zrazu peniaze nemáme. Môžeme sa potom čudovať, že ľudia odchádzajú žiť do zahraničia," povedal nám Ladislav, ktorého sme stretli v centre Kolárova.

"O tom, že ľuďom, ktorí bývajú priamo pri ceste a klesá hodnota ich domov, radšej pomlčím," dodal mladý Kolárovčan.

Smutný príklad z nedávnej minulosti

Kvalita ciest na južnom Slovensku, regióny Nových Zámkov a Komárna nevynímajúc, je v žalostnom stave. Výrazne to spomaľuje hospodárske možnosti oblasti a zároveň ohrozuje bezpečnosť dopravy.

Na ceste zahynuli štyria kamaráti z Kolárova Nehodu spôsobil vodič poľského kamióna. Prešiel do protismeru, kde zachytil jedno auto a následne narazil do dvoch oprotiidúcich áut. Kamión zostal po náraze prevrátený na boku, pričom zadlávil jedno z áut. Jeho posádka neprežila.

Smutným príkladom z nedávnej minulosti je práve tragická nehoda na ceste medzi obcami Neded (okres Šaľa) a Dedinou Mládeže (okres Komárno), v katastri obce Zemné (okres Nové Zámky). Pri zrážke troch osobných áut a kamióna prišli koncom septembra o život štyria Kolárovčania.

Po minuloročnom otvorení nového Monoštorského mosta v Komárne je región doslova zaplavený kamiónmi zo zahraničia smerujúcimi na sever. Na slovenskej strane vedie nový most v Komárne takpovediac do ničoho. Chýba kvalitná cestná sieť, ktorá by naň nadväzovala. Výsledkom sú pravidelné dopravné zápchy a nebezpečné situácie.

Viacero samospráv sa tak pustilo do boja za zmodernizovanie cestnej siete v regióne Nových Zámkov a Komárna. V piatok 5. novembra predstavitelia Kolárova, Nových Zámkov, Komárna, Nesvád a Dunajskej Stredy ohlásili petíciu, ktorá má pomôcť vyriešiť nepriaznivú situáciu.

Prečo je podľa primátora Komárna obchvat Komárna nereálny.