FOTO od čitateľov z Nových Zámkov a okolia: Halloweenske výtvory z tekvice

Pozrite si v priloženej fotogalérii, aké výtvory vyrobili z tekvíc naši čitatelia.

1. nov 2021 o 19:18 Anton Hrachovský, TASR

NOVÉ ZÁMKY. Na Slovensku si 1. novembra pripomíname Sviatok všetkých svätých. Na 2. novembra zas pripadá Pamiatka zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky. Oba dni charakterizujú spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no majú isté prepojenie aj s Halloweenom.

Jedným zo symbolom obdobia na prelome októbra a novembra je tekvica. Okrem jadierok poslúži často aj ako strašidelná halloweenska zábava. Aj na Slovensku si ľudia vyrežú a vystavia tisíce tekvíc, okres Nové Zámky nevynímajúc.

V súvislosti s Halloweenom existujú so Sviatkom všetkých svätých a Dušičkami určité prepojenia.

Ako Halloween sa pomenovával predvečer sviatku Samhain. V minulosti ho oslavovali Kelti za území Veľkej Británie ako prechod zo sezóny zbierania úrody do zimy. Zachoval sa až dodnes. Írski a škótski prisťahovalci ho so sebou preniesli až do Severnej Ameriky, odkiaľ sa Halloween dostal a spopulárnel späť do Európy.

"Keltské spoločenstvá mávali pastiersku sezónu práve do 1. novembra, začiatok novej pripadal na 1. máj. Dôležité bolo, aby sa nová fáza začala bezpečne, význam pripisovali mágii počiatku," vysvetlila etnologička Margita Jágerová.

"Pri všetkých zlomových momentoch sa počítalo aj s účasťou duší predkov, ktorých bolo treba uctievať, aby pomáhali svetu živých. Tieto aktivity sa vykonávali už v predvečer sviatku – teda Kelti oslavovali už posledný októbrový večer," dodala etnologička.

