Sihoť v Nových Zámkoch budú prerábať, ľudia sa boja o zeleň

O zmenách sa bude diskutovať aj s verejnosťou.

2. nov 2021 o 11:06 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. „Prezliekam sa v tých šatniach aj ja, dokonca už aj moja dcéra. Je to tam celé rozpadnuté, plesnivé. Sprchovať sa tam absolútne nedá. Rozhodcovia sa nás pýtajú, ako sa tu možeme prezliekať. Dokonca oni nechcú na Sihoť chodiť pískať,kvôli podmienkam aké tam sú,“ hovorí Karina Ďurinová.

Za posledných 30 rokov sa v šatniach takmer nič nezmenilo. Tomu má odzvoniť a mládež sa tak konečne bude môcť prezliekať v dôstojných podmienkach.

Sihoť v Nových Zámkoch, ktorá je vlastne ostrovom medzi dvomi ramenami rieky Nitry, prejde revitalizáciou. Presnejšie, jej časť v športovom areáli.

Cieľom je vytvoriť na Sihoti mestský multifunkčný areál pre športovcov a verejnosť. Celá prestavba bude prebiehať na etapy.

"V žiadnom prípade si neželáme stavebné zásahy do tejto lokality. Chodia sem deti, ale aj dôchodcovia na prechádzky. Neberme im tento kus prírody. Mali by sme si ho vážiť a nie budovať tu betónové plochy," ozývalo sa na stretnutí s ľuďmi, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Za Nové Zámky.

V areáli budú tri futbalové ihriská, jedno hlavné s kapacitou 4700 divákov, spĺňajúce podmienky UEFA a dve tréningové s umelou i prírodnou trávou.

"Neviem síce, kto na takomto veľkolepom štadióne bude hrať, ale dobre. Je pravda, že hlavne mladí si zaslúžia lepšie podmienky, inak budú utekať športovať do iných miest. A to asi nechceme, už aj tak je dosť ľudí, ktorí z nášho mesta odišli žiť niekam inam," hovorí Novozámčan Marián. Aj on má dve malé deti. Keď podrastú, chce ich dať športovať.