Ľudia sa boja o nemocnicu v Komárne. Búria sa proti reforme, zmeny by ovplyvnili aj Nové Zámky

Zmeny by takmer určite ovplyvnili aj zdravotnú starostlivosť v Nových Zámkoch. A čo znamená pojem "komunitná nemocnica"?

8. nov 2021 o 11:55 Anton Hrachovský

KOMÁRNO, NOVÉ ZÁMKY. „V lete som si zlomila ruku na hrádzi. Manželovi zas pred dvomi mesiacmi našli ľadvinové kamene. V nemocnici sme boli v podstate do 20 minút. Neviem si predstaviť, že by som za lekárom musela cestovať 50 a viac kilometrov,“ tvrdí Anikó z Komárna.

„Nedovoľme, aby nemocnicu zničili úplne. Veď ide aj o naše deti, rodičov, o nás,“ apeluje Eva Mackovičová na sociálnej sieti. „Veru, zlé je aj pomyslieť na to. Som onkopacientka, okrem iných diagnóz. Neviem si predstaviť, že by som musela cestovať niekde inde. Stačilo cestovania do onkologického ústavu v Bratislave,“ pridáva sa Jana.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj V Nových Zámkoch podávajú protilátky proti Covidu-19. Môžu zachrániť život. Komu sú určené? Čítajte

Ľudia z Komárna a okolia sa obávajú, že za zdravotnou starostlivosťou budú musieť cestovať desiatky kilometrov navyše.

Slovensko totiž čaká tzv. optimalizácia siete nemocníc. Z niektorých sa stanú len doliečovacie zariadenia, napríklad bez operácií. Prvé návrhy rezortu zdravotníctva hovoria, že takou nemocnicou by sa mala stať aj tá v Komárne.

V článku sa dočítate aj Akým spôsobom chce štát racionalizovať nemocničnú sieť.

Čo to znamená, že nemocnica v Komárne by sa stala komunitnou nemocnicou.

V čom bude podľa ministerstva nové rozdelenie nemocníc prospešné.

Akú zdravotnú starostlivosť a pre koho budú ponúkať jednotlivé skupiny nemocníc po optimalizácii.

Čoho sa boja obyvatelia z regiónu Komárna a Nových Zámkov.

Budú sa niektoré nemocnice rušiť?

Aké sú základné parametre klasifikácie okresov a následného rozdelenia nemocníc.

V akej fáze je plánovaná reforma nemocníc.

Podľa čoho sa majú nemocnice rozdeliť do kategórií a do akých kategórií?

Čo hovorí vedenie nemocnice v Komárne na návrh zaradiť ju medzi komunitné nemocnice. Ako by mala optimalizácia podľa nemocnice prebiehať.

Čím nemocnica v Komárne argumentuje, aby ostala zdravotná starostlivosť zachovaná v plnej miere.

Ľudia spísali petíciu proti zaradeniu nemocnice medzi komunitné. Koľko ľudí ju už podpísalo?

O koľko peňazí a aké investície by v Komárne kvôli tomu prišli.

Ako by sa premena komárňanskej nemocnice na komunitnú dotkla Nových Zámkov.

Čo sľúbil minister primátorovi Komárna.

Pozrite si vizualizáciu nového urgentného príjmu v Komárne.

Aký je priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov.

Koľko lekárov pre dospelých a pediatrov na Slovensku chýba.

Reforma je v prvom čítaní. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré majú nasledovať hneď po jej prijatí.

Cieľom reformy v podobe optimalizácie siete nemocníc a zdravotníckych zariadení je rozdeliť nemocnice do niekoľkých úrovní. Zatiaľ ich plánujú päť - komunitnú, regionálnu, komplexnú, koncovú a národnú.