Komárno potrápilo veľkého favorita a po veľkom boji prehralo 1:3

V nekonečnom druhom sete mal náš majster štyrikrát setbal na 2:0.

21. okt 2021 o 16:35 Roman Guliš

Po postupe Komárňanov do 2. kola Ligy majstrov, na margo nadchádzajúceho gréckeho súpera, tréner slovenského majstra Gabriel Chochoľák povedal: “Bude to pre nás veľká skúsenosť, vzhľadom na rozpočet i hráčsku kvalitu Olympiakosu. To by musela vystreliť veľká motyka.“ Tá síce napokon nevystrelila, ale nabitá bola určite.

