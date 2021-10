Komárno postúpilo ďalej

V druhom kole Ligy majstrov čakajú nášho šampióna Gréci.

18. okt 2021 o 17:29 Roman Guliš

Radosť komárňanských volejbalistov z postupu do druhého kola Ligy majstrov. (Zdroj: RIEKER UJS)

S víťazstvom 3:0 na sety vo vrecku cestovali volejbalisti nášho šampióna Rieker UJS Komárno na odvetný zápas prvého kola Ligy majstrov do rakúskeho Grazu, kde si proti miestnemu UVC Holding mali vybojovať postup do druhého kola najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Výlet do študentského mesta bol napokon pre Komárňanov úspešný, keď si po víťazstve tentokrát 3:1 na sety, dokázali splniť svoj cieľ.

