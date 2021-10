Slovensko s Maďarskom spojí nový most

Nový cestný most už čoskoro spojí slovenskú obec Chľaba (okres Nové Zámky) a maďarskú obec Ipolydamásd. Projekt je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU. Začiatkom júla symbolicky položili základný kameň mosta.

18. okt 2021 o 10:00 Anton Hrachovský

CHĽABA. Projekt zahŕňa tri etapy. Prvou je výstavba samotného 71,4 metra dlhého jednopólového oceľového mosta na železobetónových oporách. Samotný 12 metrov široký most s dvomi jazdnými pruhmi bude stáť 1,87 milióna eur bez DPH a financovať ho budú v pomere 50-50 NSK a maďarský partner NIF, Zrt.



Určený bude pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Druhou je budovanie prípojnej cesty na slovenskej strane dlhej 175,22 metra za zhruba 610-tisíc eur bez DPH. Hradí ju Nitriansky samosprávny kraj a stavať sa má začať začiatkom roka 2022. Treťou etapou je výstavba dvojprúdovej cesty na maďarskej strane. Tá bude dlhá 540 metrov, stavať ju už začali a v rámci predfinancovania ju hradí maďarský spoluinvestor NIF, Zrt. Náklady na cestu na maďarskej strane sú zhruba 1,35 milióna eur bez DPH.



Celkový rozpočet projektu je vyše 3,83 milióna eur bez DPH. Až 85 percent z toho pokryje príspevok v rámci spolupráce INTERREG SK-HU. Desiatimi percentami prispeje štát a investori sa podieľajú piatimi percentami. Výstavbu mosta by mali ukončiť koncom roka 2022, do užívania má byť odovzdaný v 1. štvrťroku 2023.

Most podporí aj turizmus

Výstavba mosta cez rieku Ipeľ bude mať podľa starostu Chľaby prínos vo viacerých odvetviach. „Môžeme spomenúť rozvoj obce či cestovného ruchu. Vzniknú pracovné a študijné príležitosti a podobne,“ povedal starosta Gregor Izrael. „Chotár obce ponúka možnosti rybolovu, pešej turistiky, cykloturistiky na terénnych bicykloch. Po dokončení mosta to bude vhodné aj pre cestné bicykle, keďže bude súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6,“ dodal. Na moste totiž vybudujú obojsmernú cyklotrasu širokú 2,5 metra.

Nové pracovné možnosti

Pracovné možnosti v regióne sú ohraničené, veľa ľudí robí v Maďarsku, hlavne v okolí Ostrihomu. „Vďaka tejto výstavbe sa otvoria možnosti aj v smere na Szob, Vác a Budapešť,“ verí starosta. „Hlavne pre malých a stredných podnikateľov rozšíri možnosti ľahšieho prístupu na nové odbytové trhy,“ uviedla Oľga Prekopová, hovorkyňa nitrianskej župy.

Riziková väčšia premávka

Starosta si uvedomuje aj možné riziká projektu. „Zaradil by som sem v prvom rade dopravu. Odovzdaním mosta bude premávka smerovať naprieč celou obcou, po súčasnej ceste, ktorá je na niektorých miestach pomerne úzka.

Na moste bude aj lávka pre peších a cyklistov, takže kombinovaná doprava áut a cyklistov môže generovať na niektorých úsekoch nepríjemné situácie,“ myslí si. Názory obyvateľov na výstavbu mosta sa rôznia.

„Niektorí sa z toho tešia, iní sú zas proti. No v jednom sa zhodujú, najväčšie obavy majú zo zvýšenej dopravy, keďže vozidlá z mosta vojdú v podstate priamo do dediny. Aby sa zabezpečila bezpečnosť ľudí, bude nevyhnuté obmedziť rýchlosť, vyznačiť priechody pre chodcov a vystavať chýbajúce chodníky, prípadne opraviť tie súčasné. Otázne sú už len zdroje,“ vysvetlil starosta Chľaby. Tiež dodal, že projekt odkrojí z dvora materskej školy v obci, pričom tu plánujú vybudovať aj protihlukovú stenu.