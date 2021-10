Novozámockí študenti budú spolužiakom vysvetľovať, prečo sa dať očkovať

Niektorí musia počkať, kým dovŕšia 18 rokov, keďže ich rodičia sú proti očkovaniu.

19. okt 2021 o 15:38 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. „Ja očkovaný som. Takto môžem s kamarátmi zájsť do kaviarne alebo do kina. Aj rodičia sú zaočkovaní, aby nemali v práci problémy,“ povedal nám mladík pritom ako čakal aj s partiou kamarátov pred jednou z kaviarní v meste.

Už mám 18 rokov, takže som sa sám prihlásil na očkovanie. S rodičmi som o tom prehodil pár slov, majú taký istý názor. Je lepšie sa takto chrániť a chrániť aj svoje blízke okolie. Keď už mám dať na niekoho názor, tak to budú odborníci, lekári," prezradil Peter náhliac sa do školy.

Na druhú stranu, na verejnosti sú najhlasnejší rodičia, ktorí vakcináciu odmietajú.

„Nikdy by som nedala dieťa zaočkovať. A ani seba,“ odpovedá Michaela, na otázku, či by rodičia dali zaočkovať svoje dieťa - školáka. Čitateľom sme ju položili na sociálnej sieti. "Deti nie sú pokusné králiky," tvrdí Rudolf. "Preboha, chcete si zabiť dieťa?" pridáva sa Andrea.

„Keby bolo dosť dospelých s dostatkom rozumu na to, aby sa dali zaočkovať, získali by sme kolektívnu imunitu a o akomkoľvek očkovaní detí by sa ani nemuselo hovoriť. Takže otázka by mala znieť inak. Kedy ľudia prídu k rozumu, aby sme nepotrebovali očkovať deti?“ zakontrovala Zuzana Podobová.

Školy nezatvárali, iba triedy boli v karanténe

Od septembra nemuseli v okrese uzatvoriť ani jednu školu.

V článku sa dočítate aj: Triedy v ktorých základných a stredných školách v okrese Nové Zámky boli v septembri v karanténe.

Aký je postup, ak sa v triede objaví ochorenie Covid-19.

Prečo sú školy rizikovým miestom na prenos ochorenia.

Aký prístup majú k očkovaniu žiaci.

Na ktorej zo škôl pripravujú projekt, kde budú žiaci vysvetľovať svojím spolužiakom, prečo sa dať očkovať.

Prečo je dôležité, aby na tejto školy boli žiaci očkovaní a prečo chcú byť očkovaný z vlastného presvedčenia.

Prečo očkovanie u mladých odporúča aj nemocnica.

Kedy, kde a za akých podmienok sa môžu dať zaočkovať aj deti od päť rokov.