Na oblohu umiestnil aj Nové Zámky či Demitru: Astronóm objavil niekoľko asteroidov

Astronóm z Nových Zámkov má na konte vyše 300 objavov hviezdnych telies.

15. okt 2021 o 12:30 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Aj Nové Zámky majú na oblohe svoju planétku. Postaral sa o to miestny amatérsky astronóm Štefan Kürti. Ako zatiaľ poslednú vďaka nemu pomenovali planétku po významnej osobnosti, ktorou bol Anton Srholec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodla o tom Medzinárodná Astronomická Únia (IAU) 20. septembra. Štefan Kürti sa na objave podieľal v spolupráci so svojím kolegom Krisztiánom Sárneczkým z Maďarska. Prvé pozorovanie zaznamenali ešte v roku 2011 z observatória Univerzity v Segedíne na Piszkéstető.

"Pomenovaním som chcel vyjadriť úctu k Antonovi Srholcovi. On sám mal problémy, režim ho trestal, ale napriek tomu sa nevzdal a po celý život pomáhal druhým," povedal Kürti.

Asteroid Srholec obieha okolo Slnka v takzvanom hlavnom páse asteroidov medzi dráhami Marsu a Jupitera. Slnko obehne raz za 5,18 roka a jeho priemer predstavuje približne dva kilometre.

Asteroid Srholec sa pridal k ďalším 22 763 pomenovaným asteroidom z celkovo viac ako 1,15 milióna dodnes objavených malých telies Slnečnej sústavy.

Názvy súvisia aj so Slovenskom

Pomenovanie, ktoré navrhol Kürti, schválila pracovná skupina nomenklatúry malých telies IAU a vydala v bulletine spolu s ďalšími 36 názvami. Srholec sa tak pridal ku 22 763 pomenovaným asteroidom z celkového počtu viac ako 1,15 milióna dodnes objavených malých telies Slnečnej sústavy.

Viac než 100 asteroidov nesie názvy súvisiace so Slovenskom. V Slnečnej sústave okolo Slnka obiehajú okrem iných asteroidy Slovakia, Tatry, Modra, Štúr, Kriváň, Kukučín, Satinský, Murgaš, Rúfus, Dobšinský, Podjavorinská, Nové Zámky, Demitra či Žbirka. Niektoré z nich práve vďaka objavom Štefana Kürtiho.

O tom, ako sa k svojmu koníčku dostal, ako také objavovanie až po pomenovávanie objavov prebieha nám porozprával práve Štefan Kürti.

Ako ste sa dostali k astronómii?

Už od detstva ma astronómia zaujíma. Chcel som ju aj študovať, no to mi nakoniec nevyšlo. V 15 rokoch som mal ďalekohľad. Chcel som objavovať oblohu, no žil som 25 kilometrov od Bratislavy, no tam neboli podmienky na objavenie komét. Ako plynul čas, tak táto moja túžba išla bokom. Založil som si rodinu a to prinieslo iné priority.

V roku 2005 som si kúpil nový ďalekohľad a začal som pozorovať. Už vtedy bolo na internete veľa zdrojov ohľadom astronómie. Naďabil som tam na informáciu, že americkí astronómia vyzývajú ľudí, aby im pomohli s pozorovaním blízkozemských planétok. Sú to objekty, ktoré sa blížia k Zemi. Tak som sa prihlásil.

Ako takéto pozorovanie prebiehalo?

Profesionáli celú noc fotografujú oblohu. Nakoľko sami nestíhali prezerať snímky, dávali ich na internet a dobrovoľníci na nich hľadali planétky.

Z celého sveta sa do toho zapojilo možno sto ľudí. Po mesiaci som našiel prvú planétku. Po dvoch mesiacoch som objavil druhú.

V rozhovore so Štefanom Kürtim sa dozviete aj: Aký je pri pozorovaní rozdiel medzi hviezdami a planétkami.

Archívy akých svetových observatórií Štefan Kürti prehľadával.

Odkiaľ sú astronómovia, s ktorými spolupracoval.

Ako vie, že objavil niečo nové a ako funguje pomenovávanie asteroidov.

Ako fungujú ďalekohľady, ktoré si možno prenajať.

Podľa čoho vyberá mená pre asteroidy a aké sú limity pri výbere ich mien.

Či sú objavy od amatérov aj honorované.

Aké sú podmienky na pozorovanie v mestách.

Či treba ísť do prírody, ďaleko za mesto, ak chce človek pozorovať asteroidy.

Čo sú to tzv. parky tmavej oblohy.

Aké vybavenie používa a či stačí pre začiatočníkov aj obyčajný teleskop z Lidla.

Ako fungujú dnešné ďalekohľady a aké veľké telesá nimi vieme pozorovať.

Či si môže človek poškodiť zrak pri takomto pozorovaní.

Či profesionálni astronómovia akceptujú amatérskych astronómov ako rovnocenných partnerov.

Aký je rozdiel medzi planétkou, asteroidom a kométou.

Prečo je padajúca hviezda logický nezmysel.

Prečo sa netreba veľmi obávať správ o asteroidoch blížiacich sa k Zemi.

Aký je rozdiel medzi astronómom a astrofyzikom.