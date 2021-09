Obrovská tragédia kúsok od Nových Zámkov: Pri nehode zahynuli štyria ľudia, šiesti sa zranili, FOTO

Na mieste sa zrazili tri autá a kamión.

29. sep 2021 o 9:30 Anton Hrachovský/TASR

NEDED, DEDINA MLÁDEŽE. Hasiči z Kolárova a Šale zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ceste medzi obcami Neded (okres Šaľa) a Dedinou Mládeže (okres Komárno), v katastri obce Zemné (okres Nové Zámky).

"Pri nehode došlo k zrážke troch osobných motorových vozidiel a kamióna, pričom kamión po náraze ostal prevrátený na boku," informoval na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor.

Ako záchranári uviedli, pod kamiónom ostalo zakliesnené jedno z áut.

Pôvodná policajná správa hovorila o troch mŕtvych a šiestich zranených. Polícia neskôr potvrdila, že v aute zakliesnenom pod kamiónom našla ďalšiu osobu bez známok života.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby prijalo informáciu o dopravnej nehode o 5.13 h. "Na pomoc sme okamžite vyslali tri posádky záchrannej zdravotnej služby. Účastníkom nehody, ktorí utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, sme už nedokázali pomôcť. Ošetrili sme šesť zranených, ktorí utrpeli poranenia úrazového charakteru," potvrdila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Piatich z nich previezli do nemocníc v Galante, Nových Zámkoch a Komárne, šiesty prevoz do nemocnice odmietol.

Podľa informácií spravodajského portálu tvnoviny.sk išlo v prípade obetí nehody o štyroch kolegov, ktorí smerovali do práce v betonárke v Šali.

Zraneným poskytli prvú predlekársku pomoc, vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.

Dvoch zranených prijali v novozámockej nemocnici. "Po prvotnom ošetrení na urgentnom príjme boli obaja hospitalizovaní na oddelení úrazovej chirurgie. Stav pacientov je stabilizovaný a sú mimo ohrozenia života," uviedol Ján Baček, hovorca nemocnice v Nových Zámkoch.

Kamión viedol poľský vodič

Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa vodič poľského kamióna pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Prešiel do protismeru, kde zachytil jedno vozidlo a následne narazil do dvoch oprotiidúcich vozidiel. Kamión zostal po náraze prevrátený na boku.

"Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že jedno z vozidiel sa nachádza zakliesnené pod havarovaným kamiónom," priblížila Križanová.

Podľa dopravného spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska Zelená vlna vedie obchádzková trasa cez Nové Zámky.

Pozrite si aj: Video z miesta nehody na sídlisku v Nových Zámkoch, ktorá skončila ťažkým zranením mladého vodiča.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vM1vlxjarvQ

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Rodičia postihnutého dievčatka žiadajú od nemocnice odškodné Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Do Nových Zámkov mieri investícia za vyše 40 miliónov, ovplyvní aj cestovanie Čítajte

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Teror pokračuje: Obyvatelia paneláku v Nových Zámkoch sú zúfalí (+FOTO) Čítajte