FOTO: Opitý mladík bez vodičáku zdemoloval dopravnú značku

Nezodpovedný mladík precenil svoje schopnosti a už ho stíhajú.

22. sep 2021 o 11:25 Anton Hrachovský

KOMÁRNO. Policajti zasahovali skoro ráno pri nehode na križovatke ulíc Lukáča a Budovateľskej v Komárne. Tú spôsobil 22-ročný vodič bez vodičského preukazu.

"Vodič viedol vozidlo Alfa Romeo, kde pri odbočovaní vpravo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam následkom čoho prešiel do protismeru a narazil do zaparkovaného Hyundai Tucson," uviedli policajti na sociálnej sieti s tým, že mladík potom narazil do zvislej dopravnej značky a ostal s autom stáť. Škodu na aute vyčíslili na 3300 eur.

Mladý muž následne nafúkal 0,64 mg/l alkoholu čo je v prepočte 1,33 promile.

Podľa mužov zákona mladík tvrdil, že s autom išiel do servisu. Umiestnili ho do policajnej cely a začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

