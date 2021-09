V Šuranoch uzavreli križovatku: TADETO vedú obchádzkové trasy

Križovatka bude uzavretá niekoľko týždňov.

20. sep 2021 o 16:17 Anton Hrachovský

ŠURANY. V meste úplne uzavreli križovatku ulíc SNP – Hasičská a M.R.Štefánika. Dôvodom je jej rekonštrukcia.

Prístup k najnovším videám

Obmedzenie malo začať platiť už od 6. septembra, no križovatku uzavreli až 20. septembra. Situácia potrvá až do 30. novembra. "Preto žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a ďakujeme za ich trpezlivosť a ohľaduplnosť," apelujú na verejnosť policajti.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Do Nových Zámkov mieri investícia za vyše 40 miliónov, ovplyvní aj cestovanie Čítajte

Cieľom stavby je navrhnúť križovanie ciest, ktoré zabezpečí plynulú rýchlu a bezpečnú premávku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia zverejnila na sociálnej sieti aj obchádzkové trasy pre nákladné a osobné autá:

Nákladné vozidlá nad 3,5 tony : Obchádzková trasa bude vedená v smere z Levíc na Nitru, Galantu a Nové Zámky a tiež v opačnom smere z Nových Zámkov, Galanty a Nitry po tej istej trase.

V smere z Levíc odbočia nákladné vozidlá na križovatke cesty II/580 so Štrkovou ulicou na Štrkovú ulicu, pokračovať budú po ulici na Vŕšku do Kostolného Seku, kde sa napoja na cestu III/1526 - Kostolná ulica. Ďalej budú pokračovať cez Kostolný Sek do Lipovej a od križovatky ciest III/1526 a III/1499 budú pokračovať po ceste III/1499.

Na križovatke ciest III/1499 a I/64 vozidlá smerujúce na Nitru odbočia doprava a vozidlá smerujúce na Galantu a Nové Zámky odbočia doľava. Týmto smerom sa dostanú vozidlá na okružnú križovatku ciest I/64 a II/580, kde bude obchádzka ukončená. Vozidlá smerujúce do Levíc, pôjdu po rovnakej trase.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Začali s rekonštrukciou Komárňanskej cesty Čítajte

Osobné vozidlá do 3,5 tony: Obchádzka bude vedená po miestnych cestách. V smere od Levíc sa začne obchádzková trasa na križovatke ulíc SNP, Malá a Matunákova. Pokračovať bude po Matunákovej ulici ďalej po Bottovej ulici, ktorá sa zjednosmerní v smere od Matunákovej ulice k Hasičskej ulici. Ďalej bude trasa viesť po Hasičskej ulici, Hledíkovej ulici, ulici MDŽ až po križovatku ulíc SNP, MDŽ a Bernolákova. Tu bude obchádzková trasa ukončená.

V smere od Nových Zámkov, Galanty a Nitry sa začne obchádzková trasa na križovatke ulíc SNP, MDŽ, Bernolákova. Pokračovať bude po ulici MDŽ, Hledíkovej a po Májovej ulici, ktorá sa zjednosmerní v smere od Hasičskej ulice po Matunákovu ulicu. Ďalej bude trasa viesť po Matunákovej ulici až po križovatku ulíc SNP, Malá, Matunákova. Tu bude obchádzková trasa ukončená.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Nechcú prísť o zeleň. V Nových Zámkoch sa ľudia vzbúrili a protestujú Čítajte

Prihlásiť sa na odber videí