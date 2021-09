Nemocnica v Nových Zámkoch sa teší zvýšenej pôrodnosti. Na svet prišli aj trojičky, FOTO

Vzniklo aj združenie Novozámocký bocian.

21. sep 2021 o 13:25 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. V novozámockej nemocnici sa tento rok narodilo viac detí, než za rovnaké obdobie v roku 2020. Ku koncu augusta mali za sebou 861 pôrodov, čo je medziročný nárast o 101 pôrodov.

Výnimkou bol iba júl. Situáciu neovplyvnila ani druhá vlna pandémie, či výpomoc tzv. červenej nemocnici v Galante.

Narodilo sa aj viac dvojičiek

Zvýšil sa aj počet pôrodov po asistovanej reprodukcii na 33. Pred rokom ich bolo 21. Zároveň sa narodilo aj viac dvojičiek, namiesto 26 ich bolo až 30. Jednej mamičke sa narodili aj trojičky.

Cisárskych rezov ubudlo

Po prvom štvrťroku roku 2020 začali aktívnejšie vyvolávať pôrody. „Tento trend pozorovať aj tohto času. Spolu sme doteraz indukovali 147 pôrodov, čo je takmer o 46 percent viac ako vlani v rovnakom čase,“ uviedla Judita Koprdová, primárka gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Zároveň pripomenula, že sa takto podarilo znížiť aj podiel cisárskych rezov.

„Koncom augusta minulého roku sme mali 340 pôrodov cisárskym rezom z celkových 760 pôrodov, čo predstavovalo 44,7 percenta. Tento rok je to už 362 pôrodov, no je to len 42 percent,“ dodala primárka s tým, že počas prvej i druhej vlny pandémie pracovali pôrodnica a neonatologická klinika v neobmedzenom režime.

Pacientky s Covidom-19, podozrením naň alebo jeho klinickými prejavmi hospitalizovali vo vyhradených priestoroch. „Tehotné pacientky v kritickom stave sme hospitalizovali na klinike anestéziológie. Pri miernom alebo bezpríznakovom priebehu rodili spontánne v priestoroch gynekologicko-pôrodníckej kliniky,“ objasnila Judita Koprdová.

Novozámocký bocian

Nemocnica plánuje zriadiť ďalšiu nadštandardnú izbu pre matky a aj pre pacientky s gynekologickým ochorením.

„Založením občianskeho združenia Novozámocký bocian otvárame možnosti ďalšieho rozvoja našej kliniky. Cieľmi sú estetizácia, modernizácia priestorov kliniky, podpora vzdelávania, spolupráca pri modernizácii technického vybavenia ale aj hľadanie možností získavania finančných a materiálnych prostriedkov,“uzavrela Judita Koprdová.

