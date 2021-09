Sú mladí a šikovní: Novozámčania získali prvé dve miesta na medzinárodnej olympiáde

Prvé a druhé miesto na medzinárodnom kole Ekonomickej olympiády získali študenti Gymnázia v Nových Zámkoch.

23. sep 2021 o 8:03 SITA

NOVÉ ZÁMKY. Slovenskí stredoškoláci získali prvé dve miesta v medzinárodnej Ekonomickej olympiáde. Informovala o tom Monika Budzák z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý súťaž na Slovensku organizuje.

Víťazom celoslovenského ako aj medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2020/2021 sa stal Daniel Baňár z Gymnázia v Nových Zámkoch. Druhé miesto obsadila Júlia Tyukosová z rovnakej školy.

Slovensko na súťaži okrem nich reprezentovali medzi 35 finalistami aj Tibor Maťašovský z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave, Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave a Alex Zamborský z Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

Finalistov vybrali z národných súťaží na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Grécku, Bosne a Hercegovine a Číne, na ktorých sa tento rok zúčastnilo viac ako 30-tisíc stredoškolákov.

Budzák priblížila, že súťaž trvala tri dni. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery.

Nasledujúci deň ich čakala online diskusia o dopadoch koronakrízy na medzinárodný obchod. Debatu medzi profesorom ekonómie na Peloponézskej univerzite Panagiotisom Liargovasom a profesorom Budapeštianskej ekonomickej školy Györgyom Ivánom Neszmélyiom moderovala riaditeľka Ekonomickej olympiády v Česku Martina Bacíková.

Po vyhodnotení písomných testov a programe nasledovalo ústne kolo súťaže pre desiatich finalistov. To sa uskutočnilo v sobotu, 18. septembra v dopoludňajších hodinách.

Súťažiaci si vylosovali jednu z dvanástich otázok a svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou, v ktorej sedeli Liargovas, Budzák, Gábor Tóth z Corvinus University v Maďarsku a Admir Čavalić z Asociácie Multi v Bosne a Hercegovine.

Registrácia do piateho ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku je otvorená. Školy sa môžu prihlásiť na webe Ekonomickej olympiády do 1. decembra. Školské kolá sa uskutočnia v termíne od 6. do 15. decembra. Krajské kolá budú začiatkom roka 2022 a celoslovenské finále môžu žiaci očakávať koncom školské roka 2021/2022.

