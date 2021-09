Do Nových Zámkov mieri investícia za vyše 40 miliónov, ovplyvní aj cestovanie

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.

20. sep 2021 o 13:36 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. „Hlavne by mohli zabezpečiť, aby vlaky toľko nemeškali. Lebo to je už pravidlom. Inak sa čistota vlakov zlepšila, aj keď sedenie v tých nových poschodových nie je také pohodlné ako voľakedy. Na druhú stranu, to rád oželiem, pokiaľ je cestovanie kultúrnejšie,“ povedal Viktor.

Už šesť rokov cestuje z Nových Zámkov do Bratislavy každý deň za prácou.

Ľudí s rovnakým osudom sú v regióne Nových Zámkov tisíce. Keďže v meste chýba priemyselný park, prácu musia hľadať inde a vlakom jazdia denno-denne. „V niektorých vlakoch je stále neporiadok, smrad, hlavne, keď človek chce ísť na záchod. Nie raz som si to rozmyslela a radšej som vydržala, kým dôjdem domov alebo do práce,“ hovorí Marianna. Situácia sa v blízkej budúcnosti čiastočne zmení.

V Zámkoch totiž postavia Stredisko technicko-hygienickej údržby, kde nájdu prácu ďalší ľudia. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.

Ovplyvní aj kvalitu cestovania. Postará sa o čistenie exteriéru aj interiéru vlakov. Prispieť má aj k predĺženiu životnosti vlakov. Vybudujú ho za takmer 42 miliónov eur v priestoroch súčasného rušňového depa. Zvýši sa aj komfort zamestnancov, ktorí sa o vlaky starajú po technickej a hygienickej stránke.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Nechcú prísť o zeleň. V Nových Zámkoch sa ľudia vzbúrili a protestujú Čítajte

„Na druhú stranu, cestujúci ocenia čistejšie vlaky, ktoré prejdú podrobnou technickou kontrolou,“ uviedol Roman Koreň zo ZSSK. Dodal, že zlepšiť by sa mala aj situácia s meškaním resp. odriekaním niektorých spojov, i keď to závisí aj od infraštruktúry.

Nové stredisko má prispieť má k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných vlakov. Vybudujú ho v priestoroch súčasného rušňového depa.

V článku sa dočítate aj: Kto všetko a akými čiastkami prispeje na výstavbu strediska v Nových Zámkoch.

Na fotografiách si môžete pozrieť vizualizáciu nového strediska v Nových Zámkoch.

Prečo sa bude stredisko stavať a prečo práve v Nových Zámkoch.

Čo všetko v rámci nového strediska v Nových Zámkoch postavia.

Ako sa zmení doterajšia práca s vlakmi v Nových Zámkoch.

Čo bude prínosom pre pracujúcich v stredisku a cestujúcich vlakmi.

Aký je stav zamestnancov terajšieho strediska údržby a v čom je najväčší problém so zamestnávaním.

Postará sa o čistenie exteriéru aj interiéru vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si od projektu sľubuje kvalitnejšie čistenie, údržbu, technické kontroly a menšie opravy vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.