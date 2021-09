Okres Nové Zámky zase zmení farbu. Aké v ňom budú platiť opatrenia?

Od budúceho týždňa bude nové rozdelenie okresov podľa Covid automatu. Väčšina okresov, vrátane okresov Nové Zámky a Komárno, si pohoršilo. Vláda tiež schválila tretiu aktualizáciu Covid automatu.

16. sep 2021 o 14:11 TASR/SITA

NOVÉ ZÁMKY. Od 20. septembra bude podľa podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 platiť nové rozdelenie okresov. Týka sa to aj okresov Nové Zámky a Komárno. Odborníci ich preradili zo zeleného stupňa monitoringu do oranžového stupňa ostražitosti.

Opatrenia sa znova budú líšiť podľa toho, či ide o očkovaných, neočkovaných alebo (ne)testovaných, prípadne tých, ktorí Covid-19 prekonali. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch.

Majitelia prevádzok si opäť vyberú koho vpustia

Zmeny sa znova týkajú toho, kto môže navštíviť podniky. Majitelia si môžu vybrať, či vpustia len plne zaočkovaných, OTP (očkovaných, testovaných, po prekonaní Covid-19) a tzv. základ, teda všetkých zákazníkov bez rozdielu.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

Kompletný zoznam opatrení nájdete TU.

V stupni monitoringu (zelená farba) budú už len štyri okresy: okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok a okres Poltár.

COVID mapa Slovenska od 20. septembra. (zdroj: )

V stupni ostražitosti (oranžová) bude 44 okresov, vrátane okresov Nové Zámky a Komárno.

Okrem nich tam budú aj okresy: okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce.

1. stupeň ohrozenia (červená farba) : okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen,

2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica. Okres Bardejov bude v 2. stupni ohrozenia už od piatka od 17. septembra.

Schválili úpravy v Covid automate

Vláda schválila návrh tretej aktualizácie COVID automatu, ktorý na dnešné

rokovanie predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Aktualizácia zachováva kľúčové aspekty predchádzajúcej verzie bez zmien opatrení. Upravuje sa najmä metodika výpočtu incidencie a poradie algoritmu na stanovenie výsledného stupňa rizika okresu. Spomenuté úpravy sú metodologického charakteru a nemajú dopad na vyhlášky či iné uznesenia naviazané na COVID automat.

Po novom sa bude brať do úvahy sedemdňová vážená incidencia, ktorá sa bude vypočítavať s prihliadnutím na rozdiel medzi dospelou populáciou a deťmi do 18 rokov. Výpočet bude definovaný ako počet nových prípadov koronavírusovej

infekcie u Slovákov vo veku 18 a viac rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov plus jedna pätina počtu nových prípadov u mladistvých do 18 rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov.

Táto zmena by mala prispieť k lepšej predikcii budúcich hospitalizácií, ku ktorým deti prispievajú v minimálnej miere. "Reaguje sa tak na potenciálne riziko

obmedzeného testovania v školách v prípade, že by toto testovanie viedlo v urýchlenému rastu incidencie," uvádza sa v predloženom materiáli.

Rezort tiež v tomto smere avizuje možné zmeny v blízkej budúcnosti. V prípade, že sa nepreukáže výrazne vyššie riziko hospitalizácií u detí v prostredí delta variantu, môže byť faktor jedna pätina prehodnotený smerom k faktoru jedna desatina.

"Pre úplnosť je nutné poznamenať, že úprava na váženú incidenciu 'zjemní'

hodnotenia okresov v rámci COVID automat o približne 15 percent," uvádza sa v predkladacej správe.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostanú tiež možnosť rozhodnúť o neuplatnení pravidla pre susediace okresy v odôvodnených prípadoch, napríklad v prípade dominantného výskytu nových prípadov infekcie v opačnej strane okresu vo vyššom stupni varovania.

Lokálny epidemiológ mal doteraz možnosť skóre v jednotlivých okresoch pozmeniť o jeden stupeň nahor alebo nadol, po novom sa budú môcť susedné okresy líšiť o dva stupne ak pôjde o menej previazané okresy.

