Nechcú prísť o zeleň. V Nových Zámkoch sa ľudia vzbúrili a protestujú

Tá zelená plocha nám slúži na trávenie voľného času. Mala by sa ďalej zveľaďovať. Má skvelý potenciál slúžiť každému. Postavením ďalšej bytovky by sa v tejto lokalite nič neskrášlilo, ani nespríjemnilo. Pribudol by len ďalší betón, v lete horúčava a v zime zatienenie.

