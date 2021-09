FOTO: Svetový rekord na dračej lodi spečatili v Kolárove

Posádka zažila aj krušné chvíle. Mohlo ísť o život. Nechýbali krvavé mozole na rukách, krvavé zadky, modriny, bolestivé svaly, časté ošetrovanie či plač.

10. sep 2021 o 18:44 Anton Hrachovský

KOLÁROVO. Posádka lode Nostradamus z Trenčína sa pokúsila o husársky kúsok a zápis medzi svetové rekordy. Rozhodla sa totiž splaviť Malý Dunaj. Za tri dni prepádlovali až 128 kilometrov.

Pred plavbou im požehnal farár

Celkovo 25-členná posádka vrátane bubeníka, kormidelníka, trénera a vedúceho výpravy vyrazila z bratislavskej Vrakune, kde jej pred plavbou požehnal farár. Jej cieľom bol breh v Kolárove. Plavba však nebola bez problémov, mohlo ísť aj o život. Nechýbali krvavé mozole na rukách, krvavé zadky, modriny, bolestivé svaly, časté ošetrovanie či plač.

„Takýto počet členov je povolený aj pri Majstrovstvách sveta. Musí sa dodržať, to znamená, že nemôžeme povolať ďalšieho z brehu,“ prezradil kormidelník lode Ľubomír Matúš.

K pokusu o svetový rekord ich dohnala aktuálna pandemická situácia. „Pustili sme sa do toho, pretože sa kvôli Covidu postupne rušia preteky a opatrenia pri návrate do krajiny nepripadali do úvahy,“ vysvetlil kormidelník lode a skúsený vodák Ľubomír Matúš.

"Dobre som si naštudoval mapy, vyslovil nahlas pred tímom Nostradamus, že to dáme za tri po sebe idúce dni, a tým sa pokúsime získať nový svetový rekord v rekordnom čase na dračej lodi - 20 a splaviť Malý Dunaj. Príprava spočívala hlavne z disciplíny úč astníkov, kde sme sa schádzali trikrát do týždňa a jazdili na vode v ostrejšom tempe bez prestávok 15 - 20 km," opísal prípravu na odvážny pokus o svetový rekord kormidelník lode.