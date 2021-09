FOTO+VIDEO: Súťaž v jedení chilli v Nových Zámkoch, jeden z finalistov ich vôbec nejedáva

Súťaž v jedení chilli spestril koncert divokých žien z Poison Candy.

16. sep 2021 o 12:30 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Prvý septembrový piatkový večer patril v areáli astronomického kabinetu súťaži v jedení chilli. Čípoš rozlúčka s letom pritiahla dvanástku adeptov na najväčšieho a najodolnejšieho jedáka. Zaujímavosťou je, že jeden z finalistov chilli papričky normálne nejedáva.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, v ktorých súťažiaci jedli po päť chilli papričiek resp. jedál s postupne stupňujúcou sa štipľavosťou.

„Súťaž sme zostavovali aj z nových produktov a nových odrôd. Tento rok sme vyberali z viac ako sto druhov chilli papričiek,“ uviedli organizátori súťaže.

Sranda to nebola

Víťazom sa stal Radim Řehůřek alias hluchoslepý chilli maniak z moravskej obce Radošov v okrese Třebíč. Na pódiu vydržal najdlhšie, ako poslednú si dal papričku s názvom Dračí dych, najštipľavejšiu papričku na svete, ktorá má 2,48 miliónov Scovillových jednotiek.

„Nebola to žiadna sranda. Doma bežne takéto pálivé veci jedávam, len nie v takom množstve. Keď si dám veľa, tak je to tak päť papričiek za deň,“ prezradil víťaz súťaže. Pocit, že by to počas súťaže radšej vzdal, nemal. „Nechcel som to ešte vzdať, ešte by som vydržal,“ vysvetlil.

Ako prezradil, pálivé má rád odmalička. „Spočiatku neboli také štipľavé veci veľmi dostupné. Postupne, ako pribúdali na trhu nové veci, pridával som si,“ prezradil Radim. Ďalšie vyjadrenia finalistov si môžete prečítať v článku nižšie.