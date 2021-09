Prvé víťazstvo Svätého Petra, V Salke zvrat a úroda gólov

V. LIGA - VÝCHOD: Vo sviatočnom kole sa darilo domácim celkom.

1. sep 2021 o 20:08 Roman Guliš

16.kolo

Podhájska - Dolný Ohaj 2:0 (1:0). Domáci zo svojej výraznej prevahy v prvom polčase vyťažili iba jediný gól, pričom ďalšie dve čisté šance nepremenili. Obraz hry sa ani po prestávky nezmenil. Hostia sa zamerali iba na bránenie, na domácu bránu neboli vôbec nebezpeční, ani raz na ňu nevystrelili. Podhájska aj v druhom polčase premárnila tri vyložené šance, víťazstvo jej poistil z trestného kopu Soboňa

Góly: 17. M. Sládeček, 66. A. Soboňa. R Žažo,

PODHÁJSKA: Norovský - Szolnoki, Konvický (82. Pavlatovský), Nagy, M. Bagala (46. Tóth), Varga, Hatala, Magdolen (55. Szabó), Lovska, Soboňa (86. Polák), Sládeček (69. T. Bagala)

D. OHAJ: Pilek - Gála, Očkay (82. Levák), Slobodník, Nagy, Eliás, Š. Velčický, Rada (74. Turan), Pétery, Hatala, A. Velčický



Salka - Svodín 6:3 (2:2). Ako z hororového filmu bol pre domácich začiatok zápasu. Po dvojgólovom vedení súpera, sa však futbalisti Salky zdravo na ihrisku povadili, zapli na vyššie obrátky a ešte do prestávky vyrovnali. Po zmene strán to domáci poriadne roztočili a v polovici druhého dejstva viedli už o tri góly. Hostia ešte znížili, ale posledné slovo v zápase mal domáci Klátyik.

Góly: 22. a 50. G. Dajcs, 43. a 65. E. Vavrík, 84. G. Gyebnár, 90. B. Klátyik - 7. Sándor Balog, 12. Roman Kovács, 87. Milan Balog. R Deák,

SALKA: Bokor (87. Demendi) - Zalaba, Toběrný, Márton, A. Király, Klátyik, Gyebnár, Dajcs, Vavrík (74. Ollé), Szabó (78. Kišš), M. Király (85. Borbély)

SVODÍN: Hallman - Keil, Szombat, Kóša, Barna (78. M. Balog), Petrovič, S. Balog, R. Kovács, R. Kovács, Kanyicska, Mátyás (78. Sehnal)



Šurany - Kmeťovo 2:2 (1:0). Šurany sa síce ujali už v úvode zápasu vedenia, ale hostia boli počas celého prvého polčasu futbalovejším mužstvom. Aj po zmene strán mali viac z hry hostia, ale dlho sa nedokázali strelecky presdiť, premárnili veľké množstvo čistých gólových príležitostí. V závere však v rozmedzí dvoch minút Kmeťovo otočilo zápas, Šuranom sa podarilo v samom závere šťastne vyrovnať.

Góly: 6. M. Kečkéš, 86. J. Lorenc - 80. F. Vašíček, 82. Jakub Jurkáček. R Šamko,

ŠURANY: Švajda - Lehocký, A. Ivan (83. Lorenc), Halás, Varga, Buzogáň (85. Lakatoš), P. Ivan, Komora, Drgoňa (46. Tvrdoň), Kuruc, Kečkéš (58. Opeta)

KMEŤOVO: A. Letko - J. Švec, M. Jurkáček, Prochaczka, Sádovský, Ondrovčák, J. Švec (67. Mjuller), Zubek (46. Vašíček), Mokráš, M. Letko, J. Jurkáček



Veľký Kýr - Lipová 3:2 (1:1). Domáci sa skoro ujali vedenia, ale dlho sa z neho netešili. Hostia okrem ojedinelej akcie, po ktorej vyrovnali, toho príliš veľa v prvom polčase neukázali. Druhý polčas bol nervóznejší, občas sa aj zaiskrilo, ale viac z hry mali naďalej domáci, ktorí si naklonili misk yváh na svoju stranu. Lipové ešte v 90. minúte znížila, ale domáci je krátky tlak v samom závere ustáli.

Góly: 8. J. Kanyicska, 69. a 82. Daniel Bátora - 11. M. Pútec, 90. M. Vaško. R Kačička,

V. KÝR: Bálint - Ballai, Balog, P. Malý, Kanyicska (90. L. Száraz), Cserman (64. Oškerský), D. Bátora (87. K. Száraz), M. Bátora, Babicz, Sendrei, V. Malý

LIPOVÁ: Racko - Klimek, Poláček, Chleban, Horník, Hajko, Fehervári (60. Banás), Mikulec (12. Vadkerti, 87. Vaško), Pútec, Stacho, Turan



Bánov - Duovce 0:0. V zápase sotva priemernej úrovne hrali oba celky v prvom polčae veľmi nepresne, súvislá hra sa prakticky nevytvorila. Aj po zmene strán sa hralo väčšinou medzi šestnástkami, bez vzruchu a tak sa mužstvá rozišli po bezgólovej remíze. OBe mužstvá vystrelili raz na súperovi bránu.

R Gembický,

BÁNOV: Madarász - Tóth, A. Valachovič, Komora, L. Petráni, R. Petráni (85. Guláš), Rozgoň (81. Šimunek), Farkaš, P. Valachovič, Mazúch, Sádecký (35. Solár)

DULOVCE: György - Caletka (48. M. Rigó), Filko, M. Rigó (35. Bilko), Hegedüš, P. Rigó, Šmida, Németh, D. Rigó (86. Tóth), Kajan, Kelko (70. Ondrušek)



Podlužany - Okoličná na Ostrove 2:0 (2:0). Hostia dali o svojich kvalitách od úvodu, avšak bez gólového efektu. Domáca omladina zabrala aj v tomto zápase. Podlužany rozhodli o svojom víťazstve po štvrťhodine hry, keď im najskôr efektnou strelou získal vedenie Budovec a o niekoľko minút Levák zakončil ich výbornú akciu a zvýšil na 2:0. Hostia sa po zmene strán snažili niečo s výsledkom urobiť, ale bojovne hrajúci domáci im toho veľa nedovili a tak tri body zostali doma.

Góly: 15. M. Budovec, 18. D. Levák. R Bezák,

PODLUŽANY: Záhorský - R. Mudroň (74. Ferencz), Biely, Graus, Šurányi, Bukovčan (66. R. Mudroň), Múčka, Budovec, Varga (56. Lakatoš), Greksa, Levák

OKOLIČNÁ: Fél - Olláry (66. Simon), Halász, Bazinský (79. Farkas), Hencz, Jokel, Uzola, Szalai (46. Susik), Rigó, Turza, Gacsal



Mužla - Svätý Peter 2:4 (1:0). Domáci nastúpili na zápas zďaleka nie v najsilnejšej zostave, ale začali dobre. Vedenia sa ujali až v 38. minúte gólom Lakatoša, ale počas prvého dejstva nepremenili niekoľko vyložených príležitostí, čo sa im aj vypomstilo. Po zmene strán hostia prevzali iniciatívu a troma gólmi otočili výsledok. Mužla sa ešte priblížila svojmu súperpovi n a rozdiel jediného gólu, ale víťazsdtvo hostí pečatil päť minút pred koncom Németh.

Góly: 38. J. Lakatoš, 77. D. Papuk - 47. a 52. E. Vida, 58. V. Pšenák, 85. T. Németh. R Barczi,

MUŽLA: Szi - Pathó, Lakatoš, Tóth, Lampert, Papuk, Franta, Szép, Pálmai, Klincsek, Flender

SV. PETER: Jurčina - Szabó, Sátek, Kovacsics, Németh, Lengyel (54. Pócs), Jóba, Jakab (83. Konc), Hudák, Pšenák, Gyurösi (46. Vida)



Komjatice - Zemné 3:0 (1:0). Prvú polhodinu sa hral vyrovnaný futbal, oba celky mali svoje dobré aj horšie minúty. V 38. minúte si na rohový kop dobre nabehol Bozáň a získal domácim vedenie. Komjatice riozhodli o svojom víťazstve v prvej štvrťhodine druhého dejstva. Zápas sa potom už len dohrával, hostia si nebezpečnú príležitosť nevytvorili, domáci tak s prehľadom doviedli zápas do víťazného konca.

Góly: 38. D. Bozáň, 53. Martin Marenčák, 56. M. Kmeťo. R Urblík,

KOMJATICE: Hajnala - Barta, Selický, Petráš, A. Trebuňa, Garay, M. Marenčák, M. Marenčák (85. P. Krehák), Bozáň (78. K. Trebuňa), Kmeťo (71. Buranský), M. Krehák

ZEMNÉ: Kantár - T. Pristač, Takáč, L. Pristač (62. Keseg), Gašparík, G. Bombicz, Kiss, Gogola, Kollár, Füle (85. Mach), Rigó



Pozba - Želiezovce 6:1 (1:0). Favorizovaní domáci mali od úvodných minút réžiu zápasu vo vlastných rukách. Do prestávky sa presadili iba raz. Po zmene strán sa vrece s gólmi roztrhlo. Domáci nastrieľali svojmu súperovi poltucet, pričom hetrikom sa blysol Predajniansky. Hostia sa zmohli len na čestný úspech.

Góly: 31.,75. a 81. M. Predajniansky, 62. M. Fogad, 79. J. Husovský, 88. M. Sásik (z 11m) - 70. M. Lipták (vl. gól). R Vaňo,

POZBA: U. Krnčan - T. Krnčan, Fogad, Lipták, Lontoš, Sásik (88. Pásztor), Predajniansky, Husovský, Zoller (77. Bednár), Szücs (82. Bartek), Mäsiar (60. Sallai)

ŽELIEZOVCE: Maruniak - Muller (62. Šál), Janko (46. Viglaš), Rotík (82. Čík), Smiknya, Dobiaš, Gatial, Burin, Tóth (62. Molnár), Duchoň, Szusztor.