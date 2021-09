V Nových Zámkoch spustili triedenie kuchynského bioodpadu. Niektorí ho už od začiatku ignorujú

Ľudia sa boja, že smetiaky budú nielen špinavé ale i smradľavé.

1. sep 2021 o 18:56 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. "V tom deravom vedierku sa mi to bude zbierať a smrdieť doma alebo ako?“ pýta sa Milan. „Tiež tomu nerozumiem, prečo je to deravé. Nemám balkón. Takže buď to budem vynášať každý deň, alebo budem bývať v smrade. Paráda,“ pridáva sa Jaroslav.

„Kontajnery sú už aj tak preplnené a odpad sa bežne povaľuje okolo nich. Teraz to bude ešte aj smrdieť,“ dodáva.

Tento týždeň sa v Nových Zámkoch začína separovaný zber kuchynského bioodpadu.

Ľudia si naň budú musieť zvyknúť, povinnosť triediť kuchynský odpad nariadil štát.

Čo PATRÍ medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tuhé zložky kuchynského odpadu

šupky z ovocia a zeleniny a ich zvyšky

pokazené, zhnité ovocie a zelenina

kávové a čajové zvyšky

starý chlieb a pečivo

zvyšky jedla (tuhé)

vaječné škrupiny

mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia

kvety a odrezky z rastlín

potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené

Mesto si od toho sľubuje pokles odpadu, ktorý vyváža na skládku.

Ešte donedávna mohli ľudia takýto odpad odovzdať na zbernom dvore. Ani to sa im nepozdávalo. Ak tak chceli urobiť, museli s ním prejsť cez celé mesto.

“Určite ho tam nosiť nebudem. Bývam na T.G.Masaryka a zberný dvor je na druhom konci mesta. Auto nemám a takú prechádzku si odpustím,“ povedala ešte začiatkom roka pani Mária.

Separácia kuchynského bioodpadu bude prebiehať inak v panelákoch a inak v rodinných domoch. Radnica prednedávnom začala rozdávať tzv. štartovacie balíčky, osadila aj nové kontajnery.

Už prvé dni ukázali, že nie každému na triedení kuchynského odpadu záleží.