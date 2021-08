Nové Zámky privítajú motorkárov: Silné stroje sa po roku predstavia v Komoči

Organizátori predstavili aj trasu výjazdu.

26. aug 2021 o 17:02 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY, KOMOČA. Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v Nových Zámkoch a hlavne v Komoči predstavia motorkári. Práve Komoča je dlhoročným dejiskom veľmi obľúbeného Motofestu.

Od piatka 27. do nedele 29. augusta sa v Oáza Campe v Komoči bude konať 20. ročník tohto populárneho podujatia. To tradične prinesie hudobné vystúpenia, kultúrny program a hlavne prehliadku silných strojov s jazdcami nielen z blízkeho okolia.

Opäť aj v Nových Zámkoch

"Vzhľadom na to, že sa ide prerábať námestie v Nových Zámkoch, nebude tam tento rok žiadny program. Výjazd však bude, motorkári pôjdu aj cez Nové Zámky," informovali organizátori.

Napoludnie vyrazia z Komoče, pokračovať budú smerom na Kolárovo. Pred Kolárovom odbočia na smer Nesvady, následne prejdú cez celý Imeľ, pokračovať budú cez Hurbanovo a Bajč do Nových Zámkov.

Kým dorazia do Zámkov, potrvá to podľa organizátorov zhruba pol hodinu - hodinu. Prechádzať by mali cez Hlavné námestie a okolo polikliniky sa dajú na cestu späť do Komoče.

Ako to vyzeralo na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch v roku 2019 si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

