Situácia sa zhoršila aj v okrese Nové Zámky: Už nebude zelený

Od budúceho týždňa začnú v okrese platiť nové pravidlá.

25. aug 2021 o 13:17 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. Od pondelka 30. augusta bude na Slovensku platiť nové rozdelenie okresov podľa tzv. Covid automatu.

Dotkne sa to aj okresu Nové Zámky. Ten odborníci preradili zo zelenej fázy monitoringu do oranžovej fázy ostražitosti. Vláda to schválila na svojom stredajšom rokovaní na základe aktuálnej rizikovosti. Okres Komárno ostane aj naďalej zelený.

Nové pravidlá hlavne pre prevádzky

Opatrenia sa líšia podľa toho, či ide o očkovaných, neočkovaných alebo (ne)testovaných, prípadne tých, ktorí Covid-19 prekonali. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch.

Od 16. augusta platia na Slovensku v rámci Covid automatu nové nariadenia.

Zmeny sa týkajú toho, kto môže navštíviť podniky. Majitelia si môžu vybrať, či vpustia len plne zaočkovaných, OTP (očkovaných, testovaných, po prekonaní Covid-19) a tzv. základ, teda všetkých zákazníkov bez rozdielu.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup.

Kompletný zoznam opatrení nájdete TU.

Okrem okresu Nové Zámky budú v oranžovej farbe aj okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Gelnica, Levoča, Poprad, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Vranov nad Topľou a Bardejov.

V zelenej farbe ostanú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Komárno , Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen

