V priemyselnom parku v okrese Nové Zámky preinvestujú viac ako milión eur

Investor chce zabezpečiť skladovacie kapacity pre obilie pri súčasnom zabezpečení zachovania kvality skladovaných surovín.

12. aug 2021 o 9:20 SITA

ŠTÚROVO. Štyri tranzitné obilné silá s kapacitami 2 314 ton plánuje postaviť v Štúrove spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, a. s. (PPŠ).

Vyplýva to zo zámeru predloženého firmou na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), kde sú uvedené predpokladané investičné náklady vo výške 1,2 mil. eur na stavebnú aj na technologickú časť.

Súčasťou plánovanej investície je aj výstavba univerzálneho príjmového koša a univerzálneho vyskladňovacieho mosta na obilie s kapacitou 200 ton za hodinu a napojenie na existujúcu vnútropodnikovú železničnú dráhu v prístave v priemyselnej zóne.

„Potreba zámeru vyplýva predovšetkým zo snahy o efektívne využitie vlastného prístavu a železničnej vlečky,“ uvádza sa v zámere s tým, že investor chce zabezpečiť skladovacie kapacity pre obilie pri súčasnom zabezpečení zachovania kvality skladovaných surovín.

Výstavba by sa mala začať v októbri tohto roka a ukončená by mala byť do konca roka 2022.



„Lokalita, na ktorej má byť realizovaná navrhovaná činnosť, sa nachádza v juhozápadnej časti na okraji mesta Štúrovo v priemyselnom parku, ktorý je situovaný bezprostredne vedľa vodného toku Dunaj,“ konkretizuje sa v zámere s tým, že areál je napojený na existujúce cestné komunikácie a železničnú sieť, pričom PPŠ je tiež vlastníkom riečneho prístavu.



Priemyselný park Štúrovo, a. s. je právnym nástupcom Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., ktorá v roku 2010 ukončila papierenskú výrobu v Štúrove. V areáli parku sídlia viaceré spoločnosti.

