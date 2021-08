Pátrajú po nezvestnom mužovi z Bánova. Našli iba jeho oblečenie a bicykel

Mladý muž je nezvestný od konca júla.

4. aug 2021 o 16:09 SITA

BÁNOV. Polícia pátra po Tomášovi Klobučníkovi z Bánova v okrese Nové Zámky. Ako informuje v jednom zo svojich profilov na sociálnej sieti, menovaný je nezvestný od 29. júla, keď vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska na bicykli.

Odvtedy sa nikomu zo svojich príbuzných neozval. Bicykel spolu s jeho oblečením našli 30. júla na brehu štrkoviska v katastri obce Bánov.

Nezvestný 34-ročný Tomáš je asi 170 cm vysoký, štíhlej postavy, má krátke blond vlasy a sivozelené oči.

Do pátrania sa zapojila aj obec s dobrovoľníkmi. Podľa starostu Bánova Miloša Rybára sa do pátrania zapojilo okolo sto dobrovoľníkov.



Informácie o pohybe alebo pobyte menovaného je možné oznámiť polícii na telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo do súkromnej správy na stránke Polícia SR – Nitriansky kraj na sociálnej sieti.

