Vracia sa na Slovensko, učí sa jazyk

Ani v novej sezóne nebudú chýbať v kádri Novozámockých Býkov zámorskí hráči.

3. aug 2021 o 16:05 Roman Guliš

K ofenzívnym lídrom Býkov by mal v novej sezóne patriť stále iba 23-ročný americký útočník Robby Jackson. Hoci do NHL draftovaný nikdy nebol, až štyrikrát dostal pozvánku zapojiť sa do prípravných kempov profiligových mužstiev (St. Louis Blues, Montreal Canadiens a dvakrát San Jose Sharks). Šikovný center s dobrou strelou naberal skúsenosti okrem juniorskej USHL, aj v univerzitnej NCAA a profesionálnych súťažiach AHL a ECHL. Rozhovor poskytol pre webovú stránku klubu.

Robby, na úvod sa skús predstaviť našim fanúšikom. Kde si vyrastal a ako si sa dostal k hokeju?

Pochádzam z Kalifornie, kde som aj vyrastal. K hokeju ma priviedol môj otec, dá sa povedať, že hneď po narodení. Mali sme permanentky na zápasy San Jose Sharks, nebolo to teda ťažké.