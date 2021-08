Odborník na patologické hráčstvo: Regulácia herní je určite na mieste

Lekár Adam Nemček lieči aj patologických hráčov. Porozprávali sme sa s ním o hazarde, jeho nástrahách a možnostiach liečenia. Čo si myslí o regulácii hazardu a množstve herní v meste?

3. aug 2021 o 11:30 Anton Hrachovský

NOVÉ ZÁMKY. O hazarde v meste a jeho regulácii vedie verejnosť diskusiu aj v Nových Zámkoch. Časť poslancov navrhla herne a kasína úplne zakázať, prípadne ich regulovať.

O nástrahách hazardu, patologických hráčoch a ich liečení sme sa porozprávali s doktorom Adamom Nemčekom (na foto), psychiatrom na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Práve tu je jediná štátna ambulancia v celom kraji, ktorá sa zaoberá liečbou látkových a nelátkových závislostí.

Ako vplýva hazardné správanie na psychiku hráča?

Keď hovoríme o hazarde ako o patologickom hráčstve, ide o psychickú poruchu. Takýto hráč má problém kontrolovať svoje impulzy vedúce k určitému vzorcu hrania. Tým, že sa nevie kontrolovať, je schopný prehrať veľmi veľké sumy. Stále sa zaoberá tým, ako hrať. Zasahuje to do jeho rodiny ale aj ďalšieho okolia ako je jeho práca.

Potom sa dostane do momentu, keď si uvedomí, čo všetko prehral a aké problémy mu hrozia. Začne to spracovávať. Väčšinou sa stáva, že svoj hnev obráti proti sebe. Má za sebou viac neúspešných pokusov prestať s hraním. Potom prichádzajú myšlienky ako ´možno by bolo lepšie, keby som nebol´. Títo hráči sa často pokúsia o samovraždu. Niekedy ju aj dokonajú. Často sa u nich v celom tomto procese vyvíja depresia a úzkosť.

Prichádzajú sa patologickí hráči liečiť sami alebo ich k tomu zvykne niekto donútiť?

Je to tak pol na pol. Veľa ľudí príde samo. Často je to práve po neúspešnom pokuse o samovraždu. Ale sú aj takí, ktorých prinesie rodina. Ide hlavne o mladších ľudí, ktorí si problém uvedomia relatívne skoro, možno pri sumách 5 až 6-tisíc eur.

To už síce je dosť veľa peňazí, ale patologickí hráči sú schopní za svoju ´kariéru´ prehrať rádovo vyššie sumy.

Čo robia títo hráči v prípade, ak už nemajú peniaze, ktoré by stavili?

Často si najprv požičiavajú, najprv od známych, kamarátov. Od rodiny si veľmi požičiavať nechcú, lebo by sa prišlo na to, že sú závislí.

Zvyknú siahať aj po nebankových spoločnostiach. V tých horších prípadoch začnú kradnúť a brať veci z domu. Hráčsky impulz je tak silný, že ho nevedia kontrolovať. Majú až neznesiteľný pocit vnútorného napätia. Keď tomu impulzu vyhovejú, príde na nich blažené uvoľnenie.

Čo preferujú starší patologickí hráči? A čo tí mladší?