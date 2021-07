Kompas fanúšika: 4. liga JV

Stanislav Husár (vľavo v modrom) si po dlhej vrábeľskej kariére zahrá za Kozárovce. Richard Prúčny (v červenom) prestúpil v rámci 4. ligy z Veľkých Loviec do Nededu. Viktor Kráľ (vpravo) sa vracia z Tvrdošoviec do Dvorov n/Ž. (Zdroj: Marián Pecho, Ladislav Kertész, archív MY NN)