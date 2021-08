Radnica v Nových Zámkoch pripravuje výstavbu nového domova dôchodcov

Mesto Nové Zámky plánuje výstavbu zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Andovskej ulici.

2. aug 2021 o 8:30 TASR

Financovanie výstavby chce radnica zabezpečiť získaním štátnej dotácie či nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie.

„Investičný zámer prispeje k naplneniu špecifického cieľa Zvýšenie kvality a kapacity pobytových sociálnych služieb Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Zámky na roky 2021 – 2027,“ píše sa v materiáli, ktorí poslanci schválili.

Zariadenie pre seniorov počíta s kapacitou do 40 miest. Jeho súčasťou by malo byť zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré by poskytovalo potrebné pobytové sociálne služby s krátkodobým pobytom na preklenutie náhlej situácie.

Projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie by mali byť ukončené v tomto roku.

