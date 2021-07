FOTO: Tri sudičky majú pomôcť k znovuzrodeniu kúpaliska v Podhájskej

Diela umelca z Vlkasu pri Nových Zámkoch učarovali aj Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v USA.

22. júl 2021 o 7:40 Anton Hrachovský

PODHÁJSKA, VLKAS. Termálna voda v Podhájskej je skutočné bohatstvo nášho regiónu. Jej liečivé účinky sú známe aj za hranicami.

Dnešný osud kúpaliska nie je ukradnutý ani umelcovi Miroslavovi Polákovi, ktorý žije s manželkou na striedačku v Nitre a vo Vlkase, kde má svoj ateliér.

K Podhájskej však má vrúcny vzťah. Známy rezbár pripravil pre kúpalisko v Podhájskej vskutku unikátny výtvor – z troch druhov dreva vyrezal tri sudičky, ktoré majú kúpalisko chrániť a pomôcť mu opäť postaviť sa na nohy.

Sochárske sympóziá

V minulosti organizoval Miroslav Polák v Podhájskej sochárske sympóziá. Jeho rukami prešli fantastické drevené diela. Napríklad zo štrbavého dreveného krokodíla sa stala lavička.

A prečo začal tvoriť práve v Podhájskej?

„Počas stredoškolských štúdií sa pamätám, že v Podhájskej urobili vrt do zeme a voda v ňom bola teplá, čo vedenie obce viedlo k stavbe kúpaliska. Po pár rokoch ho začali navštevovať aj ľudia zo susedných obcí a tým sa začal rozvoj kúpaliska a obce,“ vysvetľuje Miroslav Polák.

Vedenie obce ho ako rezbára a rodáka zo susednej obce požiadalo o organizáciu Rezbárskych sympózií v areáli kúpaliska.

„To som s radosťou prijal a počas šestnástich rokov sme so sochármi, rezbármi a vysokoškolskými pedagógmi – výtvarníkmi vyhotovili asi 120 drevených sôch ako pre obec, tak aj pre kúpalisko,“ dodáva rezbár. Až 37 z nich vytesal on.

Svoje miesto má aj v Slovenskej knihe rekordov

Kúpalisko v Podhájskej je zapísané v Knihe slovenských rekordov ako objekt s najvyšším počtom drevených plastík. Jeho sochy možno vidieť aj popri ceste priamo v obci i v celom areáli kúpaliska.

Tvoriť sem chodili aj rezbári z Česka. „Niektorí sem chodili tak, že ja som im iba dal dláto a oni si klepkali, fotili sa pri tom, vyžívali sa v tom. Bola to zábava,“ vysvetľuje Miroslav Polák.

Kúpalisko dalo ľuďom prácu

Rozvíjajúce sa kúpalisko pomohlo aj domácim. „Ľudia, ktorí dovtedy robili desiatky kilometrov od Podhájskej, sa zrazu mohli vrátiť do práce domov a robia na kúpalisku,“ vysvetlil rezbár. Dnes je situácia trochu iná, kvôli vyšetrovaniu sú bazény s termálnou vodou zavreté.

Ekonomika obce, ktorá žije cestovným ruchom, tak dostala zabrať, nielen kvôli pandémii. Pán Polák sa teda rozhodol, že pomôže situáciu zvrátiť.

Tri sudičky nech chránia kúpalisko

„Keď kúpalisko vznikalo, urobil som tri také malé sudičky. Nech mu prinesú šťastie,“ prezrádza pán Polák. „Kúpele sa rozbehli fantasticky, navštevovali ich tisícky ľudí,“ opisuje svoje pamäti.

Čo predstavujú tri sudičky od Miroslava Poláka Zdravie – Predstavuje ho žena Fontána. Po tele jej steká voda, ktorá ju čistí, lieči, uvoľňuje a ukľudňuje. Šťastie – je sudička kvetinárka, ktorá drží v rukách kvety. Podhájska sa za pár rokov zmenila na obec plnú kvetov v záhradách pri cestách, križovatkách a v celom areáli kúpeľov. Kvety vyvolávajú u ľudí pocit šťastia, uvoľnenia a kľudu. S vodou dokážu do Podhájskej vrátiť kúpeľných hostí každý rok. Bohatstvo – predstavuje sudička vinica, pretože vrt termálnej vody sa nachádza vo vinohradoch obce. Celý areál kúpeľov, oddychové zóny a ubytovne sú v bývalých i terajších vinohradoch. Vinohrady prinášali obyvateľom obce hrozno na víno, ovocie a zeleninu na dennú spotrebu. V súčastnosti majú ľudia vo viniciach i ubytovne a oddychové miesta pre hostí. Už sú zamestnaní doma alebo v kúpeľoch.

„Tri sudičky, podľa mňa, môžu za rozvoj obce a kúpeľov. Rozhodol som sa tieto 170 centimetrov vysoké sochy vysekať z dreva, aby boli zväčšené, a aby ľuďom pripomenuli, kto obci a obyvateľom pomohol k rozvoju tohto kraja. Dúfam, že sa mi to podarilo,“ prezrádza Miroslav Polák.

Svoje diela vytesáva do dreva. „Tieto sochy sme robili s heslom Podhájska je pod hájom, háj je les, les je drevo a drevo je socha,“ vysvetľuje Miroslav Polák. Po rokoch rozmýšľal nad tým, prečo sa kúpalisku tak darilo. V lete vysekal ďalšie tri sochy.

„Predstavujú tri sudičky, ktoré sú pri narodení dieťaťa. Myslím, že boli aj pri zrode kúpeľov. Sochy predstavujú zdravie, šťastie a bohatstvo,“ vysvetľuje rezbár.

„Bol by som rád, aby opäť pomohli kúpalisku, aby sa znova vzmohlo,“ dodáva.

Na Podhájsku to ťahalo zahraničných už dávno

Ľudí rezbárske sympóziá, ale hlavne voda, priťahovali.

„Prišiel jeden pán, sadol si, čítal si. Potom sme sa zoznámili. Bol to majiteľ jedného z najväčších obchodných domov v Olomouci. Mohol ísť na dovolenku niekam do zahraničia, no vždy si, aj kvôli svojej žene, vybral Podhájsku. Bola tu jediná voda, ktorá jej pomáhala zo zdravotného hľadiska,“ opisuje svoje zážitky rezbár.

Jeho diela učarovali aj NASA

Miroslav Polák nie je len rezbár. Ako umelec a výtvarník sa venuje aj maľovaniu a kresleniu.

Steny v jeho dome zdobia aj obrazy, ktoré namaľoval do fotiek zhotovených Hubblovým teleskopom.

„Keď som raz sériu týchto obrazov vystatoval v Bratislave, prišla sa tam pozrieť aj manželka veľvyslanca USA. Dlho stála pri jednom obraze. Znázorňoval cestu do neba. Daroval som jej ho. Potom prišiel veľvyslanec a zobral do NASA tridsať obrazov, kde im visia na stenách,“ opisuje spôsob, ako sa obrazy z okresu Nové Zámky dostali až do Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v USA.

